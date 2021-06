‘Zes basisspelers Chili mogelijk naar huis gestuurd na hotelfeesten met vrouwen’

Zes spelers van de nationale ploeg van Chili zijn zondag in opspraak geraakt. Jean Meneses, Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdames, Pablo Aránguiz en Eduardo Vargas zouden de bubbel hebben doorbroken door feest te vieren met meerdere vrouwen in het Gran Hotel Odara in de Braziliaanse stad Cuiabá. Chili verblijft daar momenteel, omdat maandag in dezelfde stad het duel in de Copa América met Uruguay op het programma staat.

De melding wordt gemaakt door het Argentijnse Marca, dat spreekt van ‘ondisciplinair gedrag’ van de betrokken spelers. Het bericht is nog niet bevestigd door de Chileense bond. Verder weet de sportkrant te melden dat er mogelijk zware sancties boven het hoofd van de zes namen hangen. Bondscoach Martín Lasarte zou volgens de berichtgeving nadenken over het schorsen van de spelers, die mogelijk teruggestuurd worden naar Chili en niet meer in actie mogen komen tijdens het restant van het toernooi.

Later op de dag vindt er een persconferentie plaats en Lasarte zal daar naar verwachting met een statement komen. Het is niet voor het eerst dit toernooi dat een deel van de Chileense selectie negatief in het nieuws komt. Daags voor de ontmoeting in het WK-kwalificatieduel met Bolivia (1-1) kregen Medel en Vidal een boete van 25 duizend euro opgelegd van de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, omdat zij een kapper hadden uitgenodigd in het hotel en daarmee de bubbel niet respecteerden.

Het incident met de vrouwen kan grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van het toernooi voor Chili. Vidal, Medel, Aránguiz, Meneses en Vargas kregen allen een basisplek tegen Argentinië, terwijl Galdames kon rekenen op een invalbeurt. In Groep A bezetten de Chilenen momenteel een tweede plek achter Argentinië, terwijl Paraguay, Uruguay en Bolivia in het kielzog varen. Maandag volgt om 23.00 uur Nederlandse tijd voor Chili het duel met Uruguay, al is het dus nog maar zeer de vraag of de zes betrokken spelers aan de aftrap verschijnen.