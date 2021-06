Laatste promovendus naar LaLiga bekend na enerverend tweeluik

Zondag, 20 juni 2021 om 22:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:02

Rayo Vallecano keert na twee seizoenen afwezigheid terug op het hoogste niveau van Spanje. Op bezoek bij Girona volstond een 0-2 zege om de 2-1 thuisnederlaag van vorige week te compenseren. Rayo eindigde als zesde in de reguliere competitie en rekende in de halve finales van de play-offs in een tweeluik af met Almería. Verder waren ook Espanyol en Mallorca al zeker van promotie naar LaLiga, terwijl Eibar, Valladolid en Huesca degradeerden naar de LaLiga2.

De bezoekers, waar Luca Zidane onder de lat stond, schoten uitstekend uit de startblokken, daar nog voor het verstrijken van de zevende minuut de openingstreffer werd gevonden. Emiliano Velázquez vond met een dieptepass op de rand van het zestienmetergebied Álvaro García, die met rechts op fraaie wijze uithaalde en de linkerbovenhoek vond: 1-0. De videobeelden werden nog bekeken wegens vermeend buitenspel, maar de treffer bleef staan. Vervolgens brak er een impasse aan die pas op slag van rust doorbroken werd.



Hoppa! ?? Al heel vroeg is het raak bij Girono - Rayo Vallecano en het is de uitploeg die de boel helemaal gelijktrekt: 2-2 over twee wedstrijden ??#ZiggoSport #LaLigaPlayoffs #GironaRayo pic.twitter.com/eOadJeyVlI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 20, 2021

Eerst was het Arnau Martínez die namens Girona de bal na een carambole in kansrijke positie voor zijn voeten kreeg, maar het schortte aan nauwkeurigheid in de afronding. Een minuut later was Rayo wel trefzeker. Vanaf de linkerflank sneed García het zestienmetergebied binnen en legde hij de bal terug op de volkomen vrijgelaten Óscar Trejo. De aanvaller kon op de rand van het vijfmetergebied aannemen en hij schoot via het been van doelman Juan Carlos Martín raak: 2-0. Het was pas de eerste keer sinds april 2017 dat Girona op eigen veld voor rust twee tegentreffers incasseerde. Destijds was ook Rayo de tegenstander.

Rayo op promotiekoers? De bezoekers verdubbelen de voorsprong en zijn bij deze stand volgend seizoen La Liga-deelnemers...#ZiggoSport #LaLigaPlayoffs #GironaRayo pic.twitter.com/UJ5LdDQlVq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 20, 2021

Ruim tien minuten na rust kreeg de hoop van Girona op een goed eindresultaat een flinke impuls. Op het middenveld dacht Arbiter Javier Iglesias Villanueva een overtreding van Velázquez gezien te hebben, waardoor de verdediger zijn tweede gele kaart gepresenteerd kreeg. Uit de beelden bleek dat er van een overtreding geen sprake was, maar gezien het een tweede gele (en geen directe rode) kaart betrof kon de beslissing niet meer worden gerectificeerd door de videoscheidsrechter. In het restant van de wedstrijd parkeerden de Madrilenen de bus en Girona was niet bij machte om zich door de drukte heen te voetballen.