Kylian Mbappé feliciteert Max Verstappen: ‘Great celebration’

Zondag, 20 juni 2021 om 22:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:14

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Frankrijk gewonnen. In de voorlaatste raceronde ging de Nederlander Lewis Hamilton voorbij, waardoor de zege uiteindelijk binnengehaald werd. Na zijn overwinning in de Grand Prix van Monaco kreeg Verstappen in zijn appartement bezoek van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé en poseerde trots op Instagram. Ook na de nieuwe zege van de 23-jarige coureur laat Mbappé van zich horen, al is het ditmaal via een Instagram Story. “Gefeliciteerd @MaxVerstappen1” en Great celebration, schrijft de Franse spits. Op hetzelfde medium deelt ook Patrick Kluivert een felicitatie aan de huidige leider van in het wereldkampioenschap Formule 1. "Congrats Max", schrijft Kluivert onder een Instagram-post van Verstappen.

