Van Hanegem vernietigend: ‘Als ze geen idee hebben, nodig ze dan niet uit’

Zondag, 20 juni 2021 om 21:51 • Laatste update: 21:53

Willem van Hanegem begrijpt niet dat bondscoach Frank de Boer twee wijzigingen gaat doorvoeren voor de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië. Zoals het er nu naar uitziet, vervangen Donyell Malen en Ryan Gravenberch Wout Weghorst en Marten de Roon. Van Hanegem stelt dat er toch gewisseld wordt ‘omdat werkelijk iedereen een podium krijgt om een mening te geven’ en haalt het optreden van Kalvijn bij de NOS aan als voorbeeld.

“Het zijn slechts twee wisselingen, maar ik had helemaal niemand gewisseld. Eerst ging het er in dit land over dat we zo weinig tijd hadden om het systeem er in te slijpen en dat we alle mogelijkheden moesten aangrijpen om de automatismen erin te krijgen en nu waren er weer volop mensen die de tijd wel rijp vonden om zo’n beetje iedereen rust te geven”, zo schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dat komt ook omdat werkelijk iedereen een podium krijgt om een mening te geven.”

“Vooral bij de NOS. Die hebben een soort missie met hun analytici. Voor ieder wat wils of zo”, vervolgt Van Hanegem. Zaterdagavond schoof bij de NOS YouTube-ster Kalvijn aan, wiens optreden op de nodige kritiek kon rekenen. “Er zat daar zaterdagavond iemand die nogal wat volgers op YouTube heeft, begreep ik. Kalvijn. Die vroeg aan Alfred Schreuder of Pedri bij Barcelona een basisplaats heeft. Van mij mag iedereen aanschuiven, maar als ze geen idee hebben waar het over gaat, nodig ze dan niet uit.”

“Over eventuele wisselingen bij Oranje werd hem gelukkig niets gevraagd”, benadrukt Van Hanegem. De Roon wordt tegen Noord-Macedonië vermoedelijk gespaard omdat hij tegen Oostenrijk een gele kaart ontving, iets dat volgens de Kromme ‘geen probleem hoeft te zijn’. “Malen is een ander type dan Weghorst. Het is maar waar voor je kiest. Maar kom niet aan met onzin dat Malen de 2-0 voor wist bereiden tegen Oostenrijk en dat hij dus beter is dan Weghorst. Malen kreeg alle ruimte in de slotfase, omdat Oostenrijk naar voren trok. Bovendien had Weghorst al twee assists kunnen hebben, maar Memphis en Stefan de Vrij misten die kansen.”