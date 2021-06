Arjen Robben duikt op bij FC Groningen Onder-18: ‘Ineens stond hij in de basis’

Zondag, 20 juni 2021 om 21:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:26

Arjen Robben heeft zaterdag een half uur meegespeeld met FC Groningen Onder-18. In het verloren oefenduel met FC Utrecht Onder-18 (1-4) begon de routinier in de basis. Zijn ploeggenoten keken verbaasd op toen de 37-jarige aanvaller naast hen op het veld stond, want Robben had van tevoren zijn meespelen bewust niet aangekondigd. In gesprek met RTV Noord liet een aantal basisspelers weten hoe het optreden van Robben beleefd werd.

“Het was natuurlijk supermooi dat je op het veld staat met zo'n wereldster”, geeft centrumverdediger Thijmen Blokzijl te kennen. “Ineens stond hij in de opstelling. Toen we na de warming-up van het veld liepen, hoorde ik dat de spelers van Utrecht het ook wel mooi vonden. Toen Arjen gewisseld werd is hij naar binnen gegaan. Ik heb hem na de wedstrijd niet meer gezien.”

Ook voor aanvoerder Jorg Schreuders was het samenspelen met Robben een speciale ervaring, al vreesde de ‘nummer tien’ wel even voor zijn aanvoerdersband. “Arjen deed z'n eigen voorbereiding. Hij bemoeide zich nergens mee. Maar Thijmen en ik vroegen ons wel af waar we Robben moesten neerzetten bij spelhervattingen want elke speler heeft dan natuurlijk wel een rol. Ook twijfelde ik of ik wel de aanvoerder zou zijn, maar de trainer gaf de band aan mij. Maar ik had graag een stap opzij gedaan voor Robben, hoor”, aldus Schreuders, die vond dat Robben een ‘fitte indruk’ maakte.

Robben trainde de afgelopen twee weken al enkele keren mee met het jeugdelftal van Groningen. Er zijn geen mededelingen gedaan naar de spelers waarom hij tegen Utrecht meespeelde, maar volgens RTV Noord wilde de buitenspeler meedoen om zijn conditie op peil te houden. Eerder zou Robben namelijk al hebben aangegeven dat afgelopen Eredivisie-seizoen van te korte duur was om zijn lichaam voldoende te kunnen testen. Of de sterspeler van Groningen ook volgend seizoen nog actief blijft, is vooralsnog onbekend.