Italië verzekert zich met veredeld B-elftal van groepswinst; Wales tweede

Zondag, 20 juni 2021 om 19:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:01

Italië heeft zich zondagavond verzekerd van groepswinst in Groep A. In Rome was de ploeg van bondscoach Roberto Mancini met 1-0 te sterk voor Wales. De Italianen traden aan met een veredeld B-elftal, daar Mancini de opstelling op liefst acht plekken wijzigde ten opzichte van het gewonnen duel met Zwitserland (3-0). In de achtste finale treft Italië zaterdag om 21.00 uur op Wembley de nummer twee uit de poule van Oranje. Wales eindigt op de tweede plek en speelt zaterdag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen de nummer twee uit Groep B (België, Rusland, Finland of Denemarken).

Het goede nieuws voor de Italianen was de terugkeer van Marco Verratti, die nog niet fit genoeg was om de eerste duels in actie te komen na zijn dijbeenblessure. Van de elf namen die tegen Zwitserland in de basis stonden, verschenen alleen doelman Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci en Jorginho aan de aftrap tegen Wales. Bondscoach Robert Page wijzigde zijn basiself op drie plekken ten opzichte van het gewonnen duel met Turkije (0-2).

Het waren de Italianen die vanaf het eerste fluitsignaal de aanval zochten, maar Wales stond achterin goed georganiseerd. In de 25ste minuut vond Alessandro Bastoni dan toch een gat in de Welshe defensie en bediende Federico Chiesa. De aanvaller van Juventus volleerde ter hoogte van de rand van het vijfmetergebied richting de verre hoek, maar hij schoot rakelings voorlangs. Aan de overzijde deed Aaron Ramsey een duit in het zakje, al had ook hij het fortuin niet aan zijn zijde.

Het duel werd in de 39ste minuut opengebroken. Aan de rechterkant van het veld beging Joe Allen een overtreding op Verratti, die een vrije trap kreeg en zelf achter de bal ging staan. De middenvelder van Paris Saint-Germain had een harde en lage bal in huis op Matteo Pessina, die het leer met een listige voetbeweging verlengde en in de verre hoek doel trof: 1-0. Zeven minuten na rust kwam Federico Bernardeschi dicht bij een treffer. De linksbuiten van dienst mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar zijn inzet ketste af van de buitenkant van de paal.

De overtreding waarvoor Ethan Ampadu de rode kaart gepresenteerd kreeg.

De hoop van Wales op groepswinst verdween als sneeuw voor de zon toen het land in de 55ste minuut met tien man kwam te staan. Rond de middencirkel ging Ethan Ampadu te hard door op de enkel van Bernardeschi in een poging de bal te veroveren, waarna arbiter Ovidiu Hategan Ampadu met direct rood van het veld stuurde. Desalniettemin daalde het tempo in de wedstrijd en leek het erop dat zowel Italië als de Welshmen krachten wilden sparen voor de achtste finales. Een kwartier voor tijd beproefde Gareth Bale nog zijn geluk met een volley, maar zijn poging verdween over de lat.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Italië 3 3 0 0 7 9 2 Wales 3 1 1 1 1 4 3 Zwitserland 3 1 1 1 -1 4 4 Turkije 3 0 0 3 -7 0