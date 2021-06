Ontknoping van Groep A betekent goed én slecht nieuws voor Oranje

Zondag, 20 juni 2021 om 19:54 • Chris Meijer • Laatste update: 20:32

De ontknoping van Groep A heeft voor Oranje niet direct de gewenste uitkomst gekregen met het oog op de achtste finales van het EK. Een gelijkspel tussen Zwitserland en Turkije op de laatste speeldag had normaal gezien betekend dat Groep A geen beste nummer drie aan de achtste finales had geleverd, waardoor het Nederlands elftal bij de laatste zestien een ontmoeting met de nummer drie van Groep F (Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije) zeker had ontlopen. Zwitserland belandt nu in de wachtkamer, al is de kans groot dat vier punten genoeg zijn om bij de vier beste nummers drie te horen. Tegelijkertijd wordt Italië in een eventuele kwartfinale ontlopen.

Door de overwinning op Turkije eindigt Zwitserland in Groep A op vier punten, net als Wales. Het doelsaldo is echter in het voordeel van de Welshmen, waardoor zij de nummer twee van de poule zijn en alvast een ticket naar Amsterdam kunnen boeken. Op 26 juni staat Wales in Amsterdam tegenover de nummer twee van Groep B, waar met nog één wedstrijd te spelen België, Finland, Denemarken én Rusland nog kunnen eindigen. Finland kan zelfs nog poulewinnaar worden als België verslagen wordt. Als Denemarken van Rusland weet te winnen en Finland van België verliest, valt de beslissing voor de tweede plaats in die poule op basis van doelsaldo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het aantal tegenstanders van Oranje in een eventuele kwartfinale is daarmee wat overzichtelijker geworden. Nu Italië als winnaar van Groep A op 26 juni in Londen de nummer twee van Groep C (Oekraïne of Oostenrijk) treft, blijft voor de eventuele kwartfinale op 3 juli in Baku Wales, België, Denemarken Finland of Rusland over. Waar er vier concrete mogelijke tegenstanders voor een eventuele kwartfinale overblijven, moet waarschijnlijk tot woensdagavond worden gewacht tot de tegenstander voor de achtste finale bekend is. Nu de nummer drie van Groep A vermoedelijk tot de beste vier behoort, is de kans iets reëler dat Oranje een tegenstander uit Groep F krijgt.

De scenario’s die over zijn als Zwitserland inderdaad als beste nummer drie doorgaat

De beste nummers drie komen uit Tegenstander winnaar Groep B Tegenstander Oranje Tegenstander winnaar Groep E Tegenstander winnaar Groep F ABCD nummer 3 Groep A nummer 3 Groep D nummer 3 groep B nummer 3 groep C ABCE nummer 3 Groep A nummer 3 Groep E nummer 3 Groep B nummer 3 Groep C ABCF nummer 3 Groep A nummer 3 Groep F nummer 3 Groep B nummer 3 Groep C ABDE nummer 3 Groep D nummer 3 Groep E nummer 3 Groep A nummer 3 Groep B ABDF nummer 3 Groep D nummer 3 Groep F nummer 3 Groep A nummer 3 Groep B ABEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F nummer 3 Groep B nummer 3 Groep A ACDE nummer 3 Groep E nummer 3 Groep D nummer 3 Groep C nummer 3 Groep A ACDF nummer 3 Groep F nummer 3 Groep D nummer 3 Groep C nummer 3 Groep A ACEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F nummer 3 Groep C nummer 3 Groep A ADEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F nummer 3 Groep D nummer 3 Groep A

Vooraf is bepaald hoe de beste nummers drie verdeeld worden in de achtste finales, afhankelijk uit welke poules de beste nummers drie komen. Bijvoorbeeld: als de vier beste nummers drie uit de poules A, B, C en D komen, dan is het bepaald dat de nummer drie uit Groep A tegen de winnaar van Groep B komt, de nummer drie van Groep B komt tegen de winnaar van groep E, de nummer drie van groep C komt te spelen tegen de winnaar van Groep F en de nummer drie van Groep D komt dan tegen de winnaar van Groep C. In totaal zijn er vijftien verschillende mogelijkheden van combinaties van nummers drie uit de zes poules. Hierdoor is het nog niet te zeggen of Oranje tegen de nummer drie van Groep D, E of F komt te spelen.

Wat dat betreft liggen alle opties nog open: niet alleen is onduidelijk uit welke poule de tegenstander van Oranje komt, maar ook welke landen als derde gaan eindigen. Tsjechië en Engeland zijn in Groep D al zeker van een plaats bij de beste drie, maar er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden met Kroatië en Schotland. In Groep E is Zweden al zeker van een plek bij de beste drie, waar Slowakije, Spanje en Polen zich op de laatste speeldag nog in moeten zien te spelen. Frankrijk is ook al zeker van de achtste finale en moet afwachten wie zich daar in Groep F nog bij gaan voegen: Duitsland, Portugal of Hongarije.

De nummers drie op dit moment

GROEP LAND PUNTEN DOELSALDO A Zwitserland* 4 -1 B Finland 3 0 C Oostenrijk 3 0 D Kroatië 1 -1 E Spanje 2 0 F Portugal 3 +1