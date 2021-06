Duel met Oranje wordt laatste kunstje voor Pandev als profvoetballer

Zondag, 20 juni 2021 om 19:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:07

De wedstrijd tegen het Nederlands elftal wordt maandagavond het laatste kunstje van Goran Pandev als profvoetballer, zo heeft hij zondagmiddag laten weten tijdens de afsluitende persconferentie. De 37-jarige aanvaller van Noord-Macedonië beschikte bij Genoa over een aflopend contract en gaat deze niet verlengen, zo gaf hij aan. Noord-Macedonië is door de nederlagen tegen Oostenrijk en Oekraïne al uitgeschakeld op het EK en dus staat Pandev tegen Oranje voor het laatst binnen de lijnen als profvoetballer.

"Mijn contract bij Genoa loopt af, het is mooi geweest", liet Pandev zich ontvallen tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben dankbaar voor de manier waarop ik afscheid kan nemen van het voetbal. Ook dit EK heeft weer een prachtig deelnemersveld. En we zijn er voor het eerst bij als land. Dat is bijzonder. Een mooier afscheid kan ik me niet wensen. Het zal best emotioneel worden. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie spelers. Ik heb alle vertrouwen in ze. Veel jongens spelen in het buitenland bij mooie clubs. Dat is een goed teken."

Even leek Pandev het duel met Oranje aan zich voorbij te moeten laten gaan. De spits kampte met een blessure aan zijn pols en moest de training van zaterdag noodgedwongen laten schieten, maar kan gewoon spelen tegen het Nederlands elftal. "Natuurlijk zijn we niet de favoriet", blikte Pandev vooruit. "Maar tegen Oostenrijk en Oekraïne hebben we best goed gespeeld. Nederland is een van de kandidaten om Europees kampioen te worden. We gaan het ze lastig maken, net zoals we dat in maart tegen Duitsland hebben gedaan."

Pandev nam in de openingswedstrijd tegen Oostenrijk (3-1) de gelijkmaker voor zijn rekening en werd daarmee de op één na oudste doelpuntenmaker ooit op een EK, achter Ivica Vastic, die 38 jaar en 257 dagen oud was toen hij tijdens het EK van 2008 doel trof namens Oostenrijk tegen Polen. Pandev kwam in zijn carrière onder meer uit voor Napoli, Internazionale, Lazio en Galatasaray. In 2001 debuteerde hij bij de nationale ploeg van Noord-Macedonië. De teller eindigt maandag op 122 interlands, waarin hij tot dusver 38 keer wist te scoren.