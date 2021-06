UEFA stopt onderzoek tegen ‘politieke’ aanvoerdersband van Manuel Neuer

Zondag, 20 juni 2021 om 20:40 • Laatste update: 20:48

De UEFA heeft een onderzoek tegen de Duitse voetbalbond (DFB) opgeschort. De aanleiding voor het onderzoek was de aanvoerdersband die Manuel Neuer zaterdagavond droeg tijdens de EK-wedstrijd tussen Portugal en Duitsland (2-4). Die had de regenboogkleuren, wat door de UEFA wordt beschouwd als een politiek statement. De DFB communiceert dat de UEFA tot de conclusie is gekomen dat de aanvoerdersband als symbool voor diversiteit de 'goede zaak' dient.

Neuer droeg de regenboogaanvoedersband ook al in de oefeninterland tegen Letland (7-1 zege) en het openingsduel op het EK met Frankrijk (0-1 nederlaag). Eerder dit seizoen speelde de doelman bij Bayern München ook al met een aanvoerdersband in de regenboogkleuren, in de competitiewedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim. Dit was destijds onderdeel van een campagne van Bayern München om tolerantie en diversiteit te promoten. Tijdens hetzelfde duel was de Allianz Arena in de regenboogkleuren verlicht, terwijl de kleuren ook binnen het stadion terug te vinden waren.

De UEFA zag de aanvoerdersband van Neuer, die als steunbetuiging aan de LHBTI-gemeenschap kan worden gezien, als politiek statement, waardoor er een onderzoek tegen de DFB was gestart en de Duitse voetbalbond moest vrezen voor een boete. “Het klopt dat de aanvoerdersband is gecheckt”, zegt een woordvoerder van de DFB. “We zullen dit overleggen met de UEFA. De regels schrijven voor dat je de officiële aanvoerdersbanden van de UEFA moet dragen. Maar juni is ook de pride month, waar de DFB op verschillende manieren zijn steentje aan bijdraagt. De aanvoerdersband van Neuer is een collectieve boodschap van het team voor meer diversiteit, openheid en tolerantie.”

Christian Rudolph, bestuurder bij de Duitse belangenorganisatie voor de LHBTI-gemeenschap, noemde het tegenover ntv ‘onacceptabel’. “Het is een zorgelijk signaal. We zitten midden in de pride month en op het grootste sportevenement van deze maand probeert men te voorkomen dat de regenboogkleuren gedragen worden? De UEFA moet denken aan wie men vertegenwoordigt. Wat moeten de voetballers hier van denken?”

Als het aan Dieter Reiter ligt, wordt de Allianz Arena komende woensdag verlicht in de regenboogkleuren als Duitsland en Hongarije hun laatste groepsduel daar afwerken. De burgemeester van München noemde dat ‘een zichtbaar teken van solidariteit richting de LHBTI-gemeenschap in Hongarije’. De Süddeutsche Zeitung schreef dat het eveneens de bedoeling is dat komende woensdag bij het stadhuis van München de regenboogvlag moet wapperen. Het Hongaarse parlement nam afgelopen week een nieuwe anti-homowet aan die het verbiedt om homoseksualiteit en verandering van sekse te ‘promoten’ onder minderjarigen.

Tegelijkertijd moet ook de Hongaarse voetbalbond vrezen voor een sanctie van de UEFA. Tijdens het eerste EK-duel met Portugal (0-3 nederlaag) werd er een spandoek met de tekst ‘ANTI-LHBTQ' uit het stadion verwijderd, wat heeft geleid tot een onderzoek van de UEFA. Ook tijdens de wedstrijd tussen Hongarije en Frankrijk (1-1) van zaterdagavond is er mogelijk sprake geweest van discriminatie en de UEFA kondigt aan hier onderzoek naar te doen. Het is onduidelijk in welke vorm er exact sprake is geweest van discriminatie tijdens het duel met Frankrijk.