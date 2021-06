Briefje van De Boer lijkt opstelling tegen Noord-Macedonië te verraden

Zondag, 20 juni 2021 om 17:30 • Chris Meijer • Laatste update: 17:44

De opstelling van Oranje voor de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië lijkt bekend. De NOS komt zondagmiddag met een beeld uit de afsluitende training voor het duel dat maandagavond om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA wordt afgewerkt, waarop wordt ingezoomd op een briefje met een opstelling dat bondscoach Frank de Boer in zijn handen heeft. Daarop is te zien dat Wout Weghorst en Marten de Roon uit de basiself verdwijnen ten faveure van Donyell Malen en Ryan Gravenberch.

“Hij wil niet zeggen wat de basis voor morgen gaat zijn”, zegt verslaggever Tom Egbers na het tonen van een interview met De Boer. Hij trekt de vergelijking met de gefotografeerde notities van minister Kasja Ollongren, waarop stond Pieter Omzigt: functie elders en waarmee een bom onder de kabinetsformatie werd gelegd. “Ken je het verhaal van die kabinetsformatie: dat minister Ollongren naar buiten kwam op het Binnenhof, iets onder de arm hield en een ANP-fotograaf dat fotografeerde, daar bleek hele explosieve informatie in te staan dat zorgde voor scherven waar we nu nog steeds mee zitten. We hebben het beeld tijdens de training na het interview met De Boer nog eens goed bekeken. Dan denk je aan het briefje van Dwight Lodeweges.”

“Dit is een nieuw briefje van Dwight Lodeweges, waarop de opstelling daadwerkelijk staat te lezen als je gaat inzoomen”, gaat Egbers verder, verwijzend naar het briefje dat assistent-bondscoach Dwight Lodeweges meegaf in het Nations League-duel met Duitsland aan Virgil van Dijk. Dat duel eindigde na de omzetting van de kant nog in een 2-2 gelijkspel eindigde. “Daar valt uit op te maken dat Weghorst er niet in staat en Donyell Malen wél. Marten de Roon staat er ook niet bij, hij wordt gespaard vanwege een gele kaart. In zijn plaats komt Ryan Gravenberch in de basis. Dát is het beeld van de dag.”

Het briefje van Dwight Lodeweges waarop de camera inzoomde.

De Boer kondigde zondag tijdens de persconferentie al aan dat hij zijn opstelling op twee plekken zou wijzigen. “Ja, wat is logisch? Het valt te begrijpen”, reageert Marco van Basten in de studio van de NOS. “Het zijn keuzes die spelers en trainers maken. Je moet aanvoelen wat het beste is voor het team en het verdere verloop. Je kan alle kanten op denken: wat is zinvol en wat is niet zinvol? Italië heeft wel veel gewisseld, Nederland minder. Ik zou het niet weten.”

“Ik snap wel dat hij het grootste gedeelte laat staan”, zo haakt collega-analist Theo Janssen in. “Gravenberch is een speler naar wie veel mensen snakken, hetzelfde geldt voor Malen. Het speelt zeker mee dat De Roon een gele kaart heeft gepakt (tegen Oostenrijk, red.). Het kan zijn dat Oranje deze wedstrijd met 5-0 gaat winnen, dus wat ga je dan in de achtste finale doen? Hij heeft in zijn achterhoofd dat hij deze twee jongens de kans wil geven om zich te laten zien, omdat zij dicht tegen de basiself aanzitten.”