Frank de Boer betuigt medeleven: ‘Hoop echt dat dit de laatste keer is’

Zondag, 20 juni 2021 om 14:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:37

Frank de Boer leeft mee met Maurice Steijn, zo heeft hij zondagmiddag verteld op de persconferentie in aanloop naar de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië. Steijn voelde zich zaterdag genoodzaakt om zijn functie als hoofdtrainer van NAC Breda aan de kant te schuiven wegens bedreigingen. Iets waar De Boer, die als voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) regelmatig contact heeft met Steijn, geen goed woord voor over heeft.

Steijn is lid van de CBV en heeft in die hoedanigheid met De Boer te maken. Het huis van Steijn werd sinds kort bewaakt op advies van het Openbaar Ministerie. Bovendien sliepen zijn kinderen al enige tijd niet thuis omdat er signalen zouden zijn dat boze NAC-supporters met verkeerde intenties de trainer wilden bezoeken. De bedreigingen gingen Steijn te ver, waarop hij zaterdag aangaf te zullen vertrekken als trainer van de Bredase club. "Dat is heel triest, eerlijk gezegd", vertelt De Boer. "We weten altijd dat er een bepaalde druk is. Op spelers, maar ook zeker op trainers. Dat voel ik ook. Maar dat je dit moet meemaken..."

"Mijn vrouw maakt zich vaak nog drukker dan ik", vervolgt De Boer zijn verhaal. "Dus het heeft al enorm veel impact op je familie. Maar dat je dit dan ook nog over je heen krijgt, dat is echt verschrikkelijk. Ik hoop echt dat dit de laatste keer is dat dit gebeurt. Hopelijk worden de mensen die er verantwoordelijk voor zijn hard aangepakt. Want het blijft natuurlijk wel een spelletje, wat in Nederland een belangrijke bijzaak is. We moeten het voetbal ook weer niet groter maken dan het is. Het is heel triest. Ik heb het met hem te doen."

De afgelopen weken ontstond er een explosieve situatie bij NAC. Er was sprake van een machtsstrijd tussen technisch directeur Ton Lokhoff en Steijn, die al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden. Waar Steijn op weg leek naar de uitgang, besloot de Raad van Commissarissen dat de trainer en technisch directeur hun geschillen bij moesten leggen in de hoop op een goede samenwerking. Zover kwam het niet, want Lokhoff stapte afgelopen woensdag op. Het ontslag van Steijn volgde drie dagen later.