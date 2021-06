Twitter gaat los op YouTube-ster Kalvijn na optreden in Studio Europa

Zondag, 20 juni 2021 om 12:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:18

YouTube-ster Kalvijn, echte naam Kelvin Boerma, was zaterdagavond even trending topic op Twitter. Hij was te gast in de talkshow Studio Europa om over onder meer het treffen tussen Spanje en Polen (1-1) te praten, maar dat viel lang niet bij iedereen in de smaak. Veel mensen vonden en vinden het onbegrijpelijk dat iemand met zo weinig verstand van voetbal als Kalvijn wordt uitgenodigd in een praatprogramma over het EK, zo is de algemene opinie.

Kalvijn voetbalt naar eigen zeggen met enige regelmaat en was vorige week zondag aanwezig bij het openingsduel van Oranje met Oekraïne (3-2) in de Johan Cruijff ArenA. Mede hierdoor werd hij zaterdagavond uitgenodigd door Studio Europa, al was dat in de optiek van veel voetballiefhebbers allesbehalve een gelukkige zet. Kalvijn leek Pedri, een van de grote talenten van Spanje, niet te kennen en daarnaast vroeg hij de eveneens aanwezige Rafael van der Vaart wat wat hij moest invullen in zijn EK-poule wat betreft de ontmoeting tussen Spanje en Polen. Laatstgenoemde leek nogal verbaasd te zijn door de opmerking van zijn tafelgenoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Jij vraagt mij serieus, bij Spanje-Polen, wat je in moet vullen?", gaf Van der Vaart duidelijk uiting aan zijn verbazing. Presentator Henry Schut moest lachen om die opmerking, maar voelde er aan het einde van de uitzending weinig voor om hierover een uitgebreide discussie te laten ontstaan. Op met name Twitter echter kreeg Kalvijn er flink van langs van kijkers die zijn opmerkingen verbazingwekkend en vreemd vonden. "Hij heeft niets zinnigs te melden en heeft ook duidelijk geen verstand van voetbal. Leg de lat hoger, NOS", geeft een Twitteraar mee aan de omroep. Een ander vraagt zich hardop af of de NOS het soms moeilijk vindt om geschikte analisten te vinden tijdens het EK.

Het management van Kalvijn, met 1,2 miljoen abonnees op YouTube en een miljoen volgers op Instagram, wilde zondag niet reageren op de massale kritiek die is ontstaan na zijn optreden in Studio Europa. De NOS was niet bereikbaar voor commentaar. Er is overigens ook een Twitter-gebruiker die het opneemt voor Kalvijn. "Je kunt beter kritiek hebben op de NOS dan op Kalvijn, die deed gewoon waar hij voor uitgenodigd was. Ik vond ‘m heel leuk, maar hij zat niet in het juiste programma als je messcherpe voetbalanalyse wilt." De omroep nodigde eerder dit EK ook al onder meer Frank Lammers uit en ook toen was er hier en daar de nodige kritiek op de uitspraken van de acteur.