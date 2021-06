Zondag, 20 Juni 2021

Real Madrid identificeert opvolger van Sergio Ramos

Christoph Baumgartner staat na een sterk seizoen bij TSG Hoffenheim in de belangstelling van minstens twee grote Engelse clubs. In navolging van Manchester United is ook Liverpool gecharmeerd van de aanvallende middenvelder. (Kicker)

Marlon Santos gaat Sassuolo spoedig verlaten. De verdediger, die in het seizoen 2016/17 nog twee competitieduels speelde voor Barcelona, is voor een bedrag van twaalf miljoen euro plus bonussen op weg naar Shakhtar Donetsk. (Fabrizio Romano)

Real Madrid ziet in Pau Torres van Villarreal de ideale opvolger van Sergio Ramos. Door het vertrek van Ramos en het mogelijke vertrek van Raphaël Varane wil Carlo Ancelotti in ieder geval één nieuwe centrumverdediger. (AS)

Het gebrek aan centrumverdedigers zorgt er mogelijk voor dat David Alaba in het hart van de defensie moet opereren bij Real. Er wordt zodoende ook gezocht naar een linksback en Raphaël Guerreiro van Borussia Dortmund is in beeld. (BILD)

Internazionale-huurling João Mário lijkt niet permanent bij Sporting Portugal te blijven. De gesprekken tussen beide clubs over de middenvelder zijn stukgelopen, omdat het verschil tussen vraag en aanbod veel te groot is. (A Bola)