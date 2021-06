L'Équipe deelt zware onvoldoendes uit aan Pogba en Benzema

Zondag, 20 juni 2021 om 11:54 • Rian Rosendaal

De Franse pers is niet mild voor Frankrijk na het enigszins verrassende gelijkspel tegen Hongarije (1-1) van zaterdag. L'Équipe deelt maar liefst acht onvoldoendes uit en ook bondscoach Didier Deschamps wordt niet gespaard. Paul Pogba en Karim Benzema krijgen een 3 als rapportcijfer, terwijl ook Antoine Griezmann en Kylian Mbappé (allebei een 5) de dans niet ontspringen. Alleen Hugo Lloris, Presnel Kimpembe en N'Golo Kanté (6) hebben het in de ogen van de Fransen nog redelijk gedaan in de Puskas Arena in Boedapest.

Rechtsback Benjamin Pavard krijgt zelfs een 2 voor zijn optreden tegen de Hongaren en de verdediger van Bayern München krijgt in de Franse media dan ook ladingen kritiek over zich heen. "Attila Fiola liet hem geregeld zijn hielen zien en het leek er soms op of Pavard in een moeras verdween aan de rechterkant. Een beetje zoals Shrek, met dat verschil dat Benji mensen geen schrik aanjaagt", zo valt te lezen in de analyse van So Foot. "Het doelpunt van de Hongaren is hem dan ook volledig aan te rekenen." Daarnaast wordt ook de aanvallende bijdrage van Pavard tegen Hongarije als zeer matig omschreven.

Pogba, in de 75ste minuut afgelost door Corentin Tolisso, moet het doen met een 3 voor zijn bijdrage bij Les Bleus. "Hij probeerde aanvallend gezien zijn ploeg te helpen, maar werd steeds gedwarsboomd door de Hongaren. Daarnaast was het opvallend dat Pogba maar liefst twintig keer balverlies leed, voordat hij werd vervangen door Tolisso." L'Équipe maakt zich zorgen over het gebrek aan effectiviteit bij Benzema. "Tegen Hongarije schoot hij slechts tweemaal op doel. Benzema heeft nog steeds niet gescoord sinds zijn terugkeer bij de Franse ploeg. Hij heeft zelfs nog nooit het net weten te vinden op een EK, daar hij op de EK's van 2008 en 2012 droog bleef staan. Dertig schoten op doel op het Europees Kampioenschap hebben hem helemaal niets opgeleverd tot dusver."

Griezmann krijgt een 5 van L'Équipe, maar kan ondertussen wel rekenen op een positieve beoordeling van Le Figaro. "Griezmann, die voor de vijftigste keer op rij in actie kwam voor Frankrijk, is een onmisbaar onderdeel geworden van het elftal, waar andere sterspelers het laten afweten. De Franse supporters mogen zeker meer verwachten van zijn samenwerking met Mbappé en Benzema. Het lijkt een explosieve en smaakvolle cocktail te zijn. Griezmann heeft in ieder geval niets om zich voor te schamen."

Verschillende Franse kranten hebben moeite met de werkwijze van Deschamps als bondscoach. Eurosport bijvoorbeeld vindt het onbegrijpelijk dat Pavard de voorkeur blijft houden op de rechtsbackpositie. Daarnaast is men in Frankrijk benieuwd naar wat de Franse oefenmeester gaat doen met de improductieve Benzema in aanloop naar de kraker tegen Portugal van woensdag. "Hij voldoet simpelweg nog niet aan de verwachtingen. Wat in zijn voordeel spreekt is dat Olivier Giroud tijdens zijn invalbeurt ook bijzonder weinig liet zien." Overigens kregen de andere basisspelers Lucas Digne (4), Raphaël Varane (4) en Adrien Rabiot (3) ook ruime onvoldoendes na hun optreden tegen de Hongaarse ploeg.