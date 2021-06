Laporta baalt na mislopen Wijnaldum: ‘Clubs zijn eigendom van staten’

Zondag, 20 juni 2021 om 11:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:34

Joan Laporta is grotendeels tevreden over het verloop van de transfermarkt tot dusver. De voorzitter van Barcelona haalde Memphis Depay, Eric García en Sergio Agüero transfervrij binnen, terwijl rechtsback Emerson voor negen miljoen euro overkwam van Real Betis. In een interview met Mundo Deportivo belooft Laporta een 'heel competitieve ploeg' te zullen samenstellen voor volgend seizoen.

Depay, García en Agüero waren voorname doelwitten en Laporta is dan ook blij met hun komst. Een ander topdoelwit, Georginio Wijnaldum, koos echter op het laatste moment voor Paris Saint-Germain. "Vorige week is iemand door onze vingers geglipt", doelt Laporta op de middenvelder, die transfervrij vertrok bij Liverpool. Laporta grijpt de transfer aan om de financiering van PSG aan de kaak te stellen. "Er zijn clubs die eigendom zijn van staten en iedere speler kunnen halen. Dat vraagstuk moet nader worden onderzocht."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het interview reageert Laporta ook op het aanblijven van Ronald Koeman als trainer. Begin deze maand werd duidelijk dat Koeman het vertrouwen behoudt na het mislopen van de landstitel. Het was een verrassende wending, daar Koeman en Laporta op ramkoers leken te liggen. Eind mei zei Laporta dat Koeman met spoed was opgenomen in het ziekenhuis, terwijl Koeman in werkelijkheid alleen een periodieke controle onderging. Bovendien werd de trainer in een gesprek verteld dat Barcelona twee weken tijd wilde om een mogelijke opvolger te vinden.

"Na drie gesprekken concludeerde ik dat we goed kunnen samenwerken", legt Laporta uit waarom Barcelona toch langer doorging met Koeman. "We zijn het over veel meer dingen eens dan oneens. Ik ben er gelukkig mee." De rumoerige weken voor de officiële aankondiging van het langere verblijf van Koeman lieten ook de preses niet koud. "Ik zou willen dat het niet zo was gelopen en dat heb ik hem verteld. Ik houd er niet van om het anderen moeilijk te maken. Misschien voelde Ronald zich ongemakkelijk door wat er is voorgevallen en hetzelfde gold voor mij."

De twijfels bij Laporta doemden op na het mislopen van de landstitel, vertelt de voorzitter. Barcelona stelde in de slotfase van de competitie teleur en eindigde daardoor op de derde plaats. "Ik was teleurgesteld, want ik zag ons al kampioen worden. Ik gaf bij Koeman aan dat ik niet begreep waarom het niet was gelukt. Ik denk dat die gesprekken goed zijn geweest voor mijn relatie met Koeman. Het is belangrijk dat een voorzitter goed overweg kan met de trainer. Hij heeft ook vertrouwen in de directie. Hij is een goed persoon. Een beetje koppig, maar een goed persoon."

Laporta reageert in het interview ook andermaal op de aanstelling van Jordi Cruijff. Cruijff krijgt een functie binnen het technisch secretariaat. Eerder deze maand zei Laporta dat Cruijff een 'wildcard' is, 'in het geval een noodsituatie zich voordoet bij Barcelona'. Zelf benadrukte de zoon van wijlen Johan Cruijff dat hij niet van plan is om naast Koeman plaats te nemen in de dug-out. Laporta wordt dan ook gevraagd wat hij bedoelde met het woord 'wildcard'. "Jordi is multifunctioneel", legt hij uit. "Hij kan scoutingswerkzaamheden verrichten, maar kan ook van waarde zijn in het technisch secretariaat en hij kan de trainer adviseren. Ze zijn bevriend met elkaar, spreken dezelfde taal en weten veel meer van voetbal dan wij."