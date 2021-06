Hakan Sükür vluchtte net op tijd Turkije uit: ‘Dan zou ik niet meer leven’

Zondag, 20 juni 2021 om 10:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:47

Hakan Sükür brengt in een uitgebreid interview met BILD de vele problemen die hij in de afgelopen jaren heeft gekend duidelijk naar voren. De oud-international van Turkije, met 112 caps achter zijn naam, vluchtte in 2015 naar de Verenigde Staten, vanwege zijn betrokkenheid bij de Gülenbeweging, in Turkije tot terroristische organisatie uitgeroepen. "Als ik Turkije niet was ontvlucht, dan zou ik nu niet meer leven."

"Alles wat ik bezat is mij afgenomen", opent Sükür zijn zeer openhartige relaas. "Ik werd zelfs onteigend. Alles wat ik verdiende en investeerde in Turkije werd van mij afgenomen door het regime. Het zijn nog steeds zware tijden voor mij. Ik word gepest, ook al heb ik niets gedaan." Volgens de voormalig topschutter zitten heel veel mensen in Turkije in hetzelfde schuitje. "Het regime behandelt andere mensen die het er niet mee eens zijn op dezelfde manier."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Sükür hebben zijn problemen met de Turkse overheid ook verstrekkende gevolgen voor zijn familie. "Mijn vader is veroordeeld tot een gevangenisstraf, terwijl hij werkelijk nooit iets heeft misdaan, en dat is een man van tachtig! En alleen maar omdat hij mijn vader is. Een ernstig zieke man wordt op zo'n manier met een bak ellende opgezadeld. Zelfs de rechters moeten toegeven dat ze niets kunnen doen omdat ze orders van bovenaf krijgen. De kwestie is inmiddels in handen van de Hoge Raad", aldus de gewezen spits, die geen idee heeft waarom de Turkse president Recep Erdogan hem in het vizier heeft.

"Dat zou ik ook graag willen weten", zo verzucht Sükür. "Ik word als een verrader gezien, maar wat heb ik misdaan om als verrader te worden omschreven? Ik hoop dat de Turkse autoriteiten daarover duidelijkheid kunnen verschaffen. Mocht ik een eerlijke behandeling krijgen, dan zou ik mijzelf graag willen verdedigen in de Turkse rechtbank. Helaas is de situatie momenteel zo dat het regime bepaalt welke mensen worden onteigend en welke mensen in de gevangenis verdwijnen." Voor Sükür was in 2013 de maat vol wat betreft de werkwijze van de regering van Erdogan. "Ik zag diefstal en corruptie en wilde daar niets mee te maken hebben. De winkel van mijn vrouw werd snel daarna een doelwit. Er kwamen bedreigingen en mijn kinderen werden lastiggevallen. Uiteindelijk werd alles mij afgepakt."

Wat volgde was een vlucht naar de Verenigde Staten, twee jaar later. "Als ik Turkije niet was ontvlucht, dan zou ik nu niet meer leven. Dan heb ik het niet over het regime, maar over de zeer fanatieke aanhang daarvan. Er zijn mensen die het als hun plicht zien om tegenstanders van het regime af te maken. Als ik nu zou terugkeren in Turkije zou ik gelijk in de gevangenis belanden en mijn familie met een hoop problemen opzadelen. Kun je daar een voorstelling van maken? Ik heb als voetballer Turkije een hoop eer gebracht", aldus de zeer teleurgestelde oud-aanvaller van onder meer Galatasaray, die met Turkije op het WK van 2002 de derde plaats veroverde.

Sükür kreeg weinig steun nadat hij zich openlijk had uitgesproken tegen het regime van Erdogan. "Veel vrienden zijn rijker geworden door hun steun richting het regime, maar ik weet hoe ze over Erdogan en Turkije praten als ze het land verlaten. Maar ze kunnen niets doen en zijn zelfs bang mij via social media te volgen. Ik ben één van de meest succesvolle voetballers uit de geschiedenis van Turkije, maar het regime van Erdogan heeft me in een positie gebracht waarin ik zelfs moet vechten voor een verblijfsvergunning in een ander land. Alleen met een solidaire houding van de sportwereld kunnen we iets doen tegen dit fascistische regime", blijft Sükür ondanks alles hoopvol naar de toekomst kijken.