Driessen haalt uit naar Van Hooijdonk: ‘Aanstichter van al het kwaad’

Zondag, 20 juni 2021 om 09:55 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen bracht zaterdagavond de in zijn ogen kwalijke rol van Pierre van Hooijdonk bij het vertrek van Maurice Steijn bij NAC Breda naar voren. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft de oud-aanvaller in de moeizame relatie tussen de vertrokken coach en zijn zoon Sydney van Hooijdonk geen frisse rol gespeeld. Steijn stapte zaterdag op bij NAC na bedreigingen door een deel van de aanhang.

"Pierre is natuurlijk de aanstichter van al het kwaad", aldus Driessen in De Oranjezomer. "Ton Lokhoff (de inmiddels vertrokken technisch directeur, red.) kwam al en dat was natuurlijk een foute inschatting van algemeen directeur Mattijs Manders. Die dacht: Als ik nou Lokhoff binnenhaal, heb ik ook dat kamp-Van Hooijdonk stil. Alleen het grote probleem, en dat zal altijd zo blijven, is Sydney van Hooijdonk. Daar draait het allemaal om. Pierre is natuurlijk gefrustreerd als voetbalvader dat zijn zoon niet altijd in het eerste stond."

"Volgens mij heeft hij bij besprekingen ook gezegd: 'Als die jongen een wedstrijd niet in het eerste speelt, dan volgt er een boete van 10.000 euro voor NAC'. Dat schijnt hij gevraagd te hebben in de contractonderhandelingen", zo weet Driessen verder te melden. "Dat kan natuurlijk niet, maar op het moment dat Maurice Steijn vond dat Sydney van Hooijdonk geen NAC-waardige voetballer was, toen was de boot aan. Vanaf dat moment is het allemaal fout gegaan."

In de optiek van Driessen heeft Manders de plank misgeslagen door Lokhoff terug te halen naar NAC. "Daarmee heeft hij het Paard van Troje binnengehaald." Vervolgens richt de journalist de aandacht op het vertrek van de bedreigde Steijn. "Zijn zoon en dochter moesten bij oma slapen. Die durfden thuis niet meer te slapen, dat was uit veiligheidsoverwegingen. Ik snap wel dat hij heeft gezegd 'ik kap ermee', maar eigenlijk had hij moeten zeggen: 'ik kap niet, we wijken niet voor terreur'. Maar NAC en de politie hebben gezegd dat ze niet konden instaan voor de veiligheid van Steijn bij de training van vrijdag en de oefenwedstrijden. Maar die supporters waren van plan om het stadion te bezetten", zo besluit Driessen.