‘Ik heb deze keer maar niet om het shirt van Cristiano Ronaldo gevraagd’

Zondag, 20 juni 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:28

Duitsland boekte zaterdag een belangrijke overwinning op het EK. De ploeg van bondscoach Joachim Löw was in München in een uiterst vermakelijk duel met 2-4 te sterk voor Europees kampioen Portugal, dat twee eigen doelpunten maakte. Robin Gosens, die op steenworp afstand van Nederland is geboren in Emmerich, blonk uit: hij werkte zelf de vierde goal tegen de touwen, en stond met messcherpe voorzetten aan de basis van nog twee Duitse treffers. In de openingsfase werkte hij al een bal bijzonder kunstig achter Rui Patricio, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Serge Gnabry.

“Geil! Geiler! Gosens! Gosens-gala zet Ronaldo in de schaduw”, jubelt BILD over het imponerende duel van Gosens, die in de jeugd van Vitesse actief was en vervolgens als prof voor FC Dordrecht en Heracles Almelo speelde. Sport1 kon bijna niet geloven wat het zag van de linksbenige uitblinker. “Eén woord slechts is voldoende om zijn prestatie te duiden: wereldklasse. Bij bijna elke aanval was hij betrokken. Waanzinnig!”

Volgens die Süddeutsche Zeitung speelde Gosens ‘misschien wel de wedstrijd van zijn leven’. Löw was vol lof over Gosens: de bondscoach van die Mannschaft overtuigde hem vorig jaar om Duitsland te kiezen boven Nederland, waar hij wegens zijn Nederlandse paspoort ook voor had uit mogen komen. “Ik weet niet of Robin de wedstrijd van zijn leven speelde, maar hij speelde in elk geval geweldig. Hij straalt waanzinnig veel gevaar richting het doel van de tegenstander uit. Het is mooi om te zien hoe hij bezig is. Hopelijk kan hij deze lijn vasthouden in de rest van het toernooi.”

“Het voelt onwerkelijk. Mooier kan niet. Ik had niet om meer kunnen vragen”, vervolgde de linkspoot van Atalanta. “De bondscoach geeft me veel vertrouwen, waardoor ik mijn aanvallende kracht optimaal kan benutten”, zei Gosens, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. “De jongens waren vaak naar me op zoek en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Scoren in zo’n belangrijke wedstrijd is fantastisch. Het was een duel dat we moesten winnen. We hebben onszelf beloond voor de energie die we erin hebben gestopt.”

Uiteraard kwam ook het hachelijke moment met Cristiano Ronaldo ter sprake. In een wedstrijd tussen Atalanta en Juventus vroeg hij de Portugees om zijn shirt. “Hij keek me niet eens aan en wees de vraag af. Ik schaamde me echt op dat moment. Ik liep weg en voelde me heel klein. Ik hoopte dat niemand het had gezien en droop af”, zei Gosens destijds. Zaterdag kreeg hij de vraag of hij een nieuwe poging had gewaagd. “Deze keer heb ik maar niet om het shirt van Ronaldo gevraagd. Ik wilde gewoon genieten.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Duitsland 2 1 0 1 1 3 3 Portugal 2 1 0 1 1 3 4 Hongarije 2 0 1 1 -3 1