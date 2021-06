Johan Derksen uit zorgen om ‘charlatan’ bij Oranje rond Wout Weghorst

Zondag, 20 juni 2021 om 00:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:28

Wout Weghorst, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij spraken op de dag van de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk (2-0 winst) anderhalf uur met Remco Visscher, zo onthulde de performancecoach zaterdag in gesprek met De Volkskrant. In De Oranjezomer wordt de mental coach van de drie Oranje-internationals een 'charlatan' genoemd door Johan Derksen, die vol verbazing reageert.

Via Weghorst kwam Visscher, een 34-jarige zelfbenoemde performancecoach, bij Oranje terecht. Met praatsessies en oefeningen bereidde hij Weghorst, De Ligt en De Vrij via Facetime voor op het treffen met Oostenrijk. "Het was Wouts droom om Oranje te halen", zei Visscher. "Daartoe kun je zijn brein programmeren, met oefeningen. Het lichaam kan bereiken waarin de geest gelooft. Dat gaat een stuk verder dan beïnvloeding via het bewustzijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Een charlatan, ja", reageert Derksen op de berichtgeving. "Zonder enige medische achtergrond doet hij spelletjes met die jongens. Daarbij komt die jongen ook nog uit dat anti-coronanetwerk. Het zal geen toeval zijn dat Weghorst ook geen injectie wilde. En De Ligt deed er ook al huiverig over. Het is toch te gek voor woorden dat een 34-jarige kwajongen uit Harderwijk anderhalf uur spelletjes doet met de spelers omdat die anders niet kunnen voetballen..."

Derksen heeft ernstige bedenkingen bij de achtergrond van de performancecoach. "Als je met de hersenen van mensen gaat werken, vind ik het wel prettig als je daar een uitgebreide studie voor gevolgd hebt. Als je psycholoog bent, dan weet je van de hoed en de rand. Maar deze jongen heeft geen enkele medische opleiding. Die ziet dit als een gat in de markt, en dan zijn er drie van die gekken die bij hem aansluiten. Nu is het eind zoek, natuurlijk."

Toch zou Derksen het de drie spelers niet verbieden om advies te vragen van Visscher. "Als spelers denken of zichzelf wijsmaken dat ze van deze snijboom beter gaan voetballen, dan heb ik er verder niks op tegen. Maar ik vind het allemaal een beetje labiel, hoor, als je naar dit soort mensen stapt om uit de brand te raken. Kom op, zeg."

Ook Valentijn Driessen kraakt in het programma een kritische noot. "Waarom moet deze man nou in de media?", aldus de journalist. "Deze man kan toch achter de schermen zijn werk doen en dan heeft niemand er problemen mee. Maar nee, hij moet op de voorgrond, interviewtje met De Volkskrant, weer vier of vijf voetballers die daarheen lopen."