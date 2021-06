Lewandowski houdt Poolse droom in leven en bezorgt Spanje grote problemen

Zaterdag, 19 juni 2021 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Spanje en Polen hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. In de rust genoten de Spanjaarden nog een 0-1 voorsprong, maar in het tweede bedrijf zorgde Robert Lewandowski voor de gelijkmaker: 1-1. Gerard Moreno verzuimde na rust nog om Spanje vanaf elf meter de overwinning te bezorgen. Door de puntendeling blijft Zweden (4 punten) koploper in Groep E, waarin Slowakije (3) tweede staat; Spanje (2) en Polen (1) volgen op de derde en vierde plek.

Ten opzichte van het eerste groepsduel met Zweden (0-0) wijzigde bondscoach Luis Enrique zijn basiself op één positie. Moreno, vorige wedstrijd nog invaller, kreeg de voorkeur boven Ferran Torres. Bij Polen werden er drie wijzigingen doorgevoerd na de verloren wedstrijd tegen Slowakije (1-2). De honneurs van de geschorste Grzegorz Krychowiak werden waargenomen door Jakub Moder, terwijl Karol Linetty en Maciej Rybus plaats moesten maken voor respectievelijk Karol Swiderski en Tymoteusz Puchacz.

Het artikel gaat verder onder de video 'Memphis was niet goed, die had gewisseld moeten worden!' Meer videos

Het waren de Polen die in de zesde speelminuut voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden. Robert Lewandowski bediende Mateusz Klich, die zijn geluk van afstand beproefde maar rakelings over schoot. Vervolgens nam Spanje het initiatief over en werd de openingstreffer gevonden in de 25ste minuut. Moreno sneed vanaf de rechterkant naar binnen en produceerde met links een schot, dat voor de voeten van Morata belandde. De spits tikte van dichtbij binnen. Hoewel de treffer in eerste instantie werd afgekeurd wegens buitenspel, werd de beslissing na het bekijken van de videobeelden gerectificeerd: 1-0.

Tien minuten later kwam Spanje dicht bij een tweede treffer. Na een overtreding van Kamil Glik op Dani Olmo mocht Moreno op de rand van het zestienmetergebied aanleggen voor een vrije trap, maar de inzet verdween rakelings naast de linkerpaal. Voor rust hadden Swiderski en Lewandowski de gelijkmaker nog op de schoen. Eerst schoot Swiderski van circa vier meter rakelings over uit een voorzet van de spits van Bayern München. Vervolgens raakte de aanvaller van PAOK de paal met een schot van buiten de zestien, terwijl Lewandowski uit de rebound op doelman Unai Simón stuitte.

De stand werd negen minuten na rust alsnog genivelleerd. Kamil Jozwiak kreeg aan de rechterkant de ruimte om een voorzet te bezorgen bij Lewandowski, die boven Aymeric Laporte uittorende en met een geplaatste kopbal de linkerhoek vond: 1-1. Luttele minuten later kwam Spanje in de gelegenheid de tegentreffer vanaf elf meter ongedaan te maken. Moder stapte binnen de zestien op de voet van Moreno, waarna arbiter Daniele Orsato op advies van de videoscheidsrechter en na het bekijken van de beelden een strafschop toekende. Moreno ging zelf achter de bal staan, maar schoot hard op de paal. Ook Morata slaagde er in de rebound niet in de bal tussen de palen te plaatsen.

In het restant van de wedstrijd ging met name La Roja op zoek naar de winnende. Luis Enrique probeerde onder meer een doorbraak te forceren met het inbrengen van Torres, Fabián Ruiz en Pablo Sarabia. Onder meer Rodri en Morata deden nog een duit in het zakje, maar hun pogingen leverden niet het gewenste resultaat op. Enkele minuten voor tijd hield Wojciech Szczesny Polen op de been, toen de doelman zich op de bal stortte en voorkwam dat Morata van dichtbij kon binnenschieten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1