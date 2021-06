Van der Vaart gelooft niet dat Oranje-uitblinker mee kan bij Barcelona

Zaterdag, 19 juni 2021 om 21:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:51

Denzel Dumfries zou het volgens Rafael van der Vaart niet redden bij Barcelona, zo laat de analist vrijdagavond weten. In het programma Studio Europa van de NOS suggereert presentator Henry Schut dat de rechtsback een optie zou kunnen zijn bij Barcelona, maar daar wil Van der Vaart niets van weten. “Als hij meedoet in een rondo bij Barcelona, staat hij altijd in het midden”, reageert de 109-voudig international van Oranje.

“Of Dumfries bij Barcelona zou kunnen spelen? Het is allemaal wel heel voorbarig”, zo laat Van der Vaart weten. “Dit is natuurlijk wel leuk voor iemand die een aantal jaar geleden nog amateur was. Hij heeft gewoon een geweldig toernooi en ik hou van zijn uitstraling. Het zal verschrikkelijk zijn om tegen hem te spelen denk ik. Als hij boos kijkt ben je bang, maar als hij lacht dan is het net een baby en wil je hem knuffelen.”

Alfred Schreuder, die bij Barcelona de assistent-trainer van Ronald Koeman is, geeft op voorzichtige wijze ook aan dat Dumfries waarschijnlijk niet in het systeem van Barcelona zou passen. "Wij hebben ook Sergiño Dest gehaald natuurlijk", aldus Schreuder. "Dat is eigenlijk een vrij identieke speler, maar nog iets offensiever. Dumfries moet in een systeem spelen waar hij ‘er moet komen’, maar bij Barcelona sta je er heel vaak al. Dus dan zijn de ruimtes veel kleiner. Nu bij Nederland wordt er ruimte gecreëerd en kan hij eroverheen gaan. En wanneer hij ruimte heeft en met zijn gezicht naar het doel staat, dan is hij gewoon heel erg gevaarlijk. Dus als hij een club kiest, zou hij er een moeten kiezen waar hij er steeds moet komen”, aldus Schreuder, die aangevuld wordt door van Van der Vaart.

“Alfred kan dat natuurlijk niet zeggen, maar ik wel", zegt Van der Vaart. "Maar als Dumfries meedoet in een rondo bij Barcelona, staat hij altijd in het midden. Dus dat is niet de club waar hij heen moet gaan. Dat is niet lullig bedoeld, want het is gewoon zo. Ik weet hoe het is in Spanje: daar zijn ze allemaal goed aan de bal. En Dest is bijvoorbeeld fantastisch aan de bal. Dumfries is eigenlijk een beetje een Italiaanse rechtsback die maar blijft gaan en iedereen omver beukt."

Schreuder sluit zich daar volledig bij aan en denkt dat Dumfries in het Italiaanse voetbal niet zou misstaan. “Ik vind dat hij echt een punt heeft, want het past bij hem en het voetbal moet fysiek zijn. Het is een geweldige jongen en hij geeft een elftal energie. Bij het Nederlands elftal past het gewoon. Zeker wanneer Stefan de Vrij hem ook nog rugdekking geeft, dan kan Dumfries maar blijven gaan. Hij doet het nu ook goed door veel in de zestien te komen.”

Ook komt Dumfries ter sprake bij De Oranjezomer op SBS6, waar Valentijn Driessen een kritisch oordeel velt over de rechtsachter. “Of ik ook zo enthousiast ben over Dumfries? Nou, eigenlijk helemaal niet. Kijk, hij heeft het wel goed gedaan tegen Oostenrijk en Oekraïne, maar in de Eredivisie hebben we al lang gezien hoe je hem moet afstoppen. Hij heeft afgelopen jaar geloof ik maar één keer gescoord (in de Eredivisie twee keer, red.). En nu is iedereen helemaal over de toeren, maar hij maakt je natuurlijk geen Europees kampioen. Binnen de kortste keren hebben die andere landen natuurlijk ook gezien hoe je hem moet afstoppen”, aldus Driessen.