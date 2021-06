Johan Derksen: ‘Die meisjes van de NOS willen ons ook boycotten’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Johan Derksen is zaterdag teruggekomen op het relletje dat hij en René van der Gijp een dag eerder creëerden met hun opmerkingen over de vrouwelijke analisten van de NOS. Derksen maakt in De Oranjezomer bekend dat Leonne Stentler een boycot op touw aan het zetten is tegen het praatprogramma. Eerder sprak de Oranje-selectie een boycot uit over Veronica Inside, de reguliere talkshow van Derksen, Van der Gijp en Wilfred Genee.

Derksen en Van der Gijp haalden vrijdag hard uit naar Suse van Kleef en Mandy van den Berg, die namens de NOS de wedstrijd tussen Engeland en Schotland (0-0) analyseerden. "Het probleem is natuurlijk: we moeten al die vreselijke wedstrijden van dat damesvoetbal kijken, waarbij je in slaap valt", zei Derksen onder meer. "Het heeft niks met voetbal te maken. Laat ze lekker voetballen hoor, laat ze hun gang gaan. Maar dat moeten we al zien, en dan moet je ook nog luisteren naar dat geneuzel. Vroeger lazen de Libelle en gingen ze zitten breien..."

Stentler, net als Van Kleef en Van den Berg een van de EK-analisten van de NOS, reageerde zaterdag op Twitter al op die laatste opmerking van Derksen. De oud-voetbalster plaatste een filmpje van de Hongaarse spelers die hun doelpunt zaterdag tegen Frankrijk vierden door naar een vrouwelijke journalist aan de zijlijn te gaan. "Hier met die Libelle, en gauw!", schreef Stentler daarbij.

Derksen vraagt zich grappend af of de journaliste bij Hongarije - Frankrijk (1-1) uit het filmpje ook aan het breien was. "Die meisjes van de NOS hebben ook al geprobeerd om hier een boycot uit te voeren, door allerlei vrouwen te benaderen om er schande van te spreken", aldus Derksen. "Ik ken de namen van die meiden niet, en dan zeg ik 'dat meisje'. Deze ken ik bijvoorbeeld niet", wijst hij naar een tv-scherm met daarop het gezicht van Stentler. "Die zat er geloof ik toen ik een keer zei: 'Dat meisje van de NOS...'"

"Ik hoorde dat die allerlei dames uit het wereldje aan het verzamelen is om daar actie tegen te ondernemen. Ze vindt dat minderwaardig en denigrerend als ik zeg 'dat meisje'", aldus Derksen, die niet van plan lijkt om te stoppen met zijn woordgebruik. Valentijn Driessen komt met een toevoeging aan het verhaal van zijn collega. "Ik vind ook wel raar: zij staat ook af en toe voor dat tactiekbord, dan is ze aan het schuiven en zo", aldus Driessen. "Maar dan zit Pierre van Hooijdonk aan tafel, die mag dan alleen zijn favoriete elftalletje doen, wat plaatjes plakken. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld." Derksen grapt vervolgens: "Het komt dadelijk nog zo ver dat zij voor dat bord staat uit te leggen en dat Pierre zit te breien."