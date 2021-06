Eigen doelpunten doen Portugal de das om in sensationele thriller

Zaterdag, 19 juni 2021 om 19:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:04

In een zinderende wedstrijd heeft Duitsland zaterdagavond hele goede zaken gedaan in Groep F. Het team van Joachim Löw kwam nog wel op achterstand tegen Portugal, maar trok de wedstrijd vervolgens naar zich toe: 2-4. De Duitsers werden in het zadel geholpen door de regerend Europees kampioen, die via Rúben Dias en Raphaël Guerreiro twee keer in eigen doel schoten. Robin Gosens toonde zich in bloedvorm aan de kant van Duitsland. De linksback had met een assist en een doelpunt een belangrijk aandeel in de klinkende zege.

Vanaf het eerste fluitsignaal ontpopte het duel zich tot een ware thriller. Hoog tempo, veel positiewisselingen en twee teams die tot het gaatje gingen. Al na zes minuten dacht Duitsland op voorsprong te komen, toen Gosens met een prachtige volley de bal achter Rui Patrício werkte. De verdediger liep weg in de veronderstelling gescoord te hebben, maar werd teruggefloten nadat Serge Gnabry voorafgaand aan de treffer buitenspel stond. Diezelfde Gnabry was even later niet attent genoeg op een rebound, toen Patrício een schot van Kai Havertz ternauwernood wist te redden.

De eerste keer dat Portugal gevaarlijk opdook voor het doel van Manuel Neuer was het wel meteen raak. Na een vlijmscherpe counter legde Diogo Jota de bal breed op Cristiano Ronaldo, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om het leer in het lege doel te schuiven. Het betekende alweer de negentiende treffer op een EK of WK voor de aanvoerder. Daarmee is hij van alle Europese spelers de meest trefzekere speler op een grote eindronde. Portugal had de mogelijkheid om al snel na de openingstreffer de score uit te breiden. Guerreiro bediende Dias, waarna laatstgenoemde zijn kopbal voorlangs zag gaan. Tien minuten later werkte Dias de bal in eigen doel. Na een harde voorzet van Gosens schoot de verdediger de bal achter zijn eigen doelman in een poging Havertz af te stoppen.

Duitsland had in de slotfase van de eerste helft veruit het betere van het spel en zou zelfs nog met een voorsprong de rust in gaan. Dit keer kwam het voorbereidende werk vanaf de andere kant, waar Joshua Kimmich voorzette, Guerreiro zich geen raad wist met de bal en Patricio voor de tweede keer geklopt was. Terwijl Renato Sanches vervolgens bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen kwam, gooide Duitsland het duel al snel in het slot. Weer nam Gosens de assist voor zijn rekening, waarna dit keer Havertz klaar stond om van dichtbij af te ronden. De spits werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit (22 jaar en 8 dagen) voor Duitsland op een Europees kampioenschap.

Ook na de 1-3 hield de druk van Duitsland aan en wederom was het Gosens die zijn waarde bewees. Op aangeven van Kimmich stond de voormalig speler van FC Dordrecht en Heracles Almelo klaar bij de tweede paal om in te koppen. Het was voor de vleugelverdediger tevens zijn laatste wapenfeit, daar Löw hem een minuut later naar de kant haalde. Even leek het duel vervolgens nog spannend te worden toen Jota op aangeven van Ronaldo de 4-2 tegen de touwen schoot uit een vrije trap, maar verder dan een snoeihard schot op de paal van Sanches kwam het niet. Voor zowel Portugal (tegen Frankrijk) als Duitsland (tegen Hongarije) komt het aan op de laatste groepswedstrijd, aanstaande woensdag.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Duitsland 2 1 0 1 1 3 3 Portugal 2 1 0 1 1 3 4 Hongarije 2 0 1 1 -3 1