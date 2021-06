Juventus biedt dertig miljoen euro plus Dragusin voor revelatie van EK

Zondag, 20 juni 2021 om 00:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:48

Er is Juventus veel aan gelegen om het middenveld voor volgend seizoen te versterken. La Vecchia Signora bereidt een officieel bod voor op Manuel Locatelli, zo verzekert de Italiaanse tak van Goal. Juventus heeft dertig miljoen euro plus Radu Dragusin over voor de 23-jarige middenvelder van Sassuolo.

Locatelli wordt al langere tijd gevolgd door Juventus en de prestaties van de Italiaan op het EK hebben de belangstelling mogelijk in een stroomversnelling gebracht. Locatelli, die een basisplaats heeft bij afwezigheid van de geblesseerde Marco Verratti, blonk uit tegen Zwitserland (3-0 winst) door de eerste twee doelpunten voor zijn rekening te nemen.

Juventus biedt dus naast dertig miljoen euro de negentienjarige Dragusin aan, een Roemeense centrumverdediger die tot dusver tot vier officiële duels in de hoofdmacht kwam. De vraag is of Sassuolo akkoord zal gaan met de aanbieding voor Locatelli. De nummer acht van het afgelopen seizoen stelde de vraagprijs al voor het EK vast op veertig miljoen euro en dat bedrag zal gezien de prestaties van de middenvelder op het toernooi alleen maar zijn toegenomen.

Locatelli is afkomstig uit de jeugdopleiding van AC Milan, waarvoor hij tussen 2015 en 2018 tot 63 officiële optredens kwam (2 goals en 1 assist). Na een aanvankelijke huurperiode van een seizoen besloot Sassuolo om de controlerende middenvelder in 2019 voor veertien miljoen euro definitief in te lijven. Locatelli is al drie seizoenen een onbetwiste basisspeler bij de club, waarvoor hij tot nu toe 99 keer uitkwam (7 goals en 11 assists). Het shirt van Italië droeg hij inmiddels twaalf keer.