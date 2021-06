Griezmann zoekt excuses: ‘Waren het verleerd om in vol stadion te spelen’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 19:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:13

Frankrijk bewees zichzelf zaterdagmiddag een bijzonder slechte dienst door zijn tweede groepswedstrijd op bezoek bij Hongarije met 1-1 gelijk te spelen. De ploeg van Didier Deschamps domineerde nagenoeg de gehele wedstrijd, maar wist de kansenregen pas na ruim een uur spelen om te zetten in een treffer via Antoine Griezmann. Na afloop van het duel wordt er door de Fransen vooral gezocht naar excuses, die zich met name richten op de aanwezigheid van de 67.000 toeschouwers in de Puskás Aréna.

De tientallen duizenden Hongaren lieten zich negentig minuten horen. Na afloop van het duel was het Friezmann zelf die voor de camera's verscheen. De aanvaller bekende al snel schuld. "Het was een lastige wedstrijd met het publiek", reageert Griezmann tegenover beIN Sports. "We waren de gewoonte kwijt om in een vol stadion te spelen. We konden het niet goed met elkaar vinden. Ook het veld was droog, het was heet en daardoor heel zwaar. Maar dat wisten we voor deze wedstrijd ook. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. De ruimtes waren heel compact en we kregen het niet voor elkaar om de kansen te benutten."

Frankrijk kreeg voor rust via Kylian Mbappé en Karim Benzema voldoende mogelijkheden om de score te openen, maar moest toezien hoe Attila Fiola bij het eerste echte gevaar Hongarije aan de leiding schoot op slag van rust. Uiteindelijk trok Griezmann de stand gelijk nadat Willi Orbán de bal ongelukkig voor de voeten van de aanvaller legde in een poging uit te verdedigen. "Hier betalen we de rekening voor", gaat Griezmann verder. "Het is het EK, dat weten we. Met geweldige landen en geweldige spelers. Zelfs tegen Hongarije kunnen wij het moeilijk hebben. We moeten niemand onderschatten."

Door de puntendeling gaat Frankrijk wel aan de leiding in Groep F met vier punten. Daar kan nog verandering in komen als Portugal later op de avond een resultaat haalt tegen Duitsland. In de laatste groepswedstrijd treft Frankrijk vervolgens Portugal. Griezmann heeft er alle vertrouwen in dat de wereldkampioen net als Nederland doorstoot naar de volgende ronde. "We zullen solide moeten zijn tegen Portugal", aldus Griezmann. "We moeten hard blijven werken, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik weet zeker dat we de tweede ronde gaan halen."