‘Edin Dzeko staat voor verrassende transfer naar Turkse Süper Lig’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:02

Edin Dzeko staat voor een verrassende overgang naar Fenerbahçe, weet Sözcü zaterdag te melden. De Turkse krant meldt dat president Ali Koç reeds een akkoord heeft bereikt met de aanvaller van AS Roma. Ook zou Dzeko al een bezoek aan Istanbul hebben gebracht, zo klinkt het. De aanvaller heeft in Rome nog een contract tot volgend jaar zomer.

Koç nam onlangs contact op met Dzeko om een eventuele transfer naar Fenerbahçe bespreekbaar te maken. De aanvalsleider genoot zijn vakantie in Turkije en wordt gezien als het 'verkiezingsgeschenk' van de president van de Turkse grootmacht. Verwacht wordt dat snel de laatste details zullen worden afgerond, zodat de transfer volgende week tijdens een congres kan worden aangekondigd. Fenerbahçe is nog met Roma in gesprek over enkele details.

Het is niet voor het eerst dat de naam van Dzeko opduikt bij een grote Turkse club. Eerder probeerde Besiktas de Bosnische spits tevergeefs naar Istanbul te halen. Serdar Dursun, die deze zomer overkomt van Darmstadt 98 naar Fenerbahçe, deelde op zijn Instagram een foto met Dzeko met de tekst: 'De spitsen van het 4-4-2-systeem'. Dzeko kwam afgelopen seizoen bij Roma tot 42 wedstrijden, waarin hij veertien keer wist te scoren en vier keer een treffer voorbereidde.

Dzeko lag afgelopen seizoen een aantal keer in de clinch met de vertrekkend hoofdtrainer Paulo Fonseca. Laatstgenoemde ontnam zijn spits in februari van dit jaar de aanvoerdersband na een meningsverschil en liet hem vervolgens apart van de groep trainen. Italiaanse media meldden destijds zelfs dat Roma uit was op een vroegtijdig vertrek van de Bosniër, maar van een transfer is het in de wintermaanden niet gekomen. Volgens bovengenoemde krant gaat het van een overgang nu dus alsnog komen.