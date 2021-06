Kevin De Bruyne speelt nog lange tijd zonder gevoel in het gezicht

Zaterdag, 19 juni 2021 om 17:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:45

Het herstel van Kevin De Bruyne kan nog zes maanden in beslag gaan nemen. Na de gewonnen wedstrijd tegen Denemarken (1-2) klaagde de creatieve middenvelder over een ‘verdoofd gevoel’ in zijn gezicht. “Maar het is niet zo dat het mij hindert in mijn spel”, geeft hij te kennen voor de camera van Sporza.

“Eigenlijk voel ik amper nog iets”, reageert De Bruyne desgevraagd over zijn fysieke gesteldheid. “Ik heb aan de linkerkant van mijn gezicht gewoon geen gevoel. Het is eigenlijk net alsof je bij de tandarts bent geweest, omdat die zenuw erg aangetast is. De dokter heeft gezegd dat dit gevoel nog wel zes maanden kan aanhouden. Maar ik kan spelen, en dat is het belangrijkste.”

De spelmaker van City verliet vroegtijdig het veld in de verloren Champions League-finale tegen Chelsea. Hij moest de strijd na een uur staken na een harde botsing met verdediger Antonio Rüdiger. Laatstgenoemde droeg een masker en kon zonder problemen verder spelen, maar voor De Bruyne zat de wedstrijd erop. In tranen verliet hij het veld bij een 0-1 achterstand en hij kon bovendien de wedstrijd niet afkijken op de tribune. In de slotfase werd hij naar binnen gehaald voor om behandeld te worden aan, zo bleek later, een gebroken neus en oogkas.

Door de blessure moest de middenvelder het eerste groepsduel met Rusland aan zich voorbij laten gaan, maar tegen Denemarken kon De Bruyne rekenen op een invalbeurt. Hij speelde de volledige tweede helft mee en speelde met een treffer en een assist een cruciale rol bij de zege op de Denen. “Het is vervelend, maar ik raak eraan gewend”, vervolgt De Bruyne. “Maar het is niet zo dat het mij hindert in mijn spel. Ook de angst om een kopduel aan te gaan wordt steeds minder. Als ik in het veld sta, denk ik eigenlijk helemaal niet meer aan de blessure. Dat is een goed teken.”