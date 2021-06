Pandev laat Noord-Macedonië in spanning voor laatste groepsduel

Zaterdag, 19 juni 2021 om 17:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:29

Het is nog maar de vraag of Noord-Macedonië maandagavond kan beschikken over Goran Pandev tijdens de laatste poulewedstrijd tegen Nederland. De 37-jarige spits kampt volgens Macedonische media met een polsblessure en heeft de training van zaterdag noodgedwongen aan zich voorbij moeten laten gaan. Pandev miste tot dusver nog geen minuut dit EK en kwam zowel tegen Oostenrijk (3-1) als Oekraïne (2-1) de volledige wedstrijd in actie.

Pandev is samen met Ezgjan Alioski de grote blikvanger aan de kant van Noord-Macedonië. De spits van Genoa nam tijdens de openingswedstrijd tegen Oostenrijk de gelijkmaker voor zijn rekening, maar kon daarmee niet voorkomen dat zijn ploeg onderuit ging. Met zijn treffer werd hij wel de op één na oudste speler ooit met een doelpunt op een EK. Alleen de Oostenrijker Ivica Vastic was nog een klein jaar ouder toen hij tijdens het EK van 2008 scoorde tijdens de openingswedstrijd tegen Polen.

In Noord-Macedonië zijn ze zich ervan bewust dat alleen een uitstekende vorm tot een resultaat kan leiden tegen Nederland maandag. "We zijn klaar voor deze wedstrijd", blikte Eljif Elmas zaterdag vooruit op het duel tijdens de persconferentie. "Of Nederland nu met de A-ploeg speelt of niet maakt voor ons niets uit. Wij moeten ons hoogste niveau halen en Macedonië blij maken met een zege. Ik kan beloven dat we ons uiterste best gaan doen." Door de nederlagen is Noord-Macedonië de hekkensluiter in groep C met nul punten uit twee wedstrijden.

De ploeg van bondscoach Igor Angelovski is inmiddels aangekomen in Amsterdam, waar het laatste groepsduel zal worden afgewerkt. Voor de EK-debutant staat er behalve de eer weinig meer op het spel. Het duel staat maandag onder leiding van Istvan Kovacs. Het is de tweede keer dat de 36-jarige Roemeen Oranje fluit. In oktober vorig jaar was Kovacs scheidsrechter bij de ontmoeting in de Nations League tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland (0-0). Het wordt zijn eerste wedstrijd op dit EK.