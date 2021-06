Dumfries hoopt bitcoin niet achterna te gaan: ‘Ik heb er een aantal’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 16:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:31

Denzel Dumfries blijft bescheiden na zijn indrukwekkende start met het Nederlands elftal op het EK. De 25-jarige rechtsback vindt dat er nog veel dingen beter kunnen in zijn spel. Dumfries was tot dusver bij alle vijf doelpunten van Oranje op het toernooi betrokken. In het eerste duel met Oekraïne (3-2) leidde hij indirect de 1-0 en de 2-0 in én kopte hij de winnende treffer binnen, en tegen Oostenrijk (2-0) dwong hij een strafschop af en maakte hij zelf de 2-0.

“Er zijn nog genoeg verbeterpunten, hoor”, zei Dumfries zaterdag op een digitale persconferentie. “Ik kan beter positie kiezen, vooral als we de bal hebben, en ik moet meer voorzetten geven, waarvan het rendement ook omhoog mag. Maar ik ben zeker goed begonnen. Het team ook en dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik mijn steentje daaraan bijdraag. Ik vind dat we het goed doen.”

“We zitten er lekker in en moeten deze lijn zien vast te houden.” Als het aan Dumfries ligt, treedt hij dan ook maandag daan tegen Noord-Macedonië, de derde groepswedstrijd, die voor Nederland geen groot belang meer heeft, omdat het team van bondscoach Frank de Boer al verzekerd is van groepswinst. “Ik heb energie om te spelen. Het toernooi is pas net begonnen en ik heb nog energie genoeg.”

“Natuurlijk was het een lang seizoen, maar ik wil altijd alles geven. Het is een eer Nederland te mogen vertegenwoordigen op zo’n mooi toernooi. Aan motivatie heb ik geen gebrek.” Dumfries wil zich tijdens het EK niet bezighouden met de (toegenomen) belangstelling voor zijn persoon. Clubs als Everton, Bayern München en Internazionale hebben interesse. “Ik speel mijn eigen spel, wat ik altijd doe. Daar ben ik totaal niet mee bezig. Als jullie het niet erg vinden, focus ik me volledig op dit toernooi.”

Dumfries moest lachen om een uitspraak in La Gazzetta dello Sport, dat na de 2-0 zege op Oostenrijk schreef dat de back van PSV vergeleken moest worden met de bitcoin: ‘In het begin vertrouwt niemand het, maar je had er maar beter in kunnen investeren’. “Dat is wel een grappige vergelijking. Cody (Gakpo, red.) heeft me ooit wat geleerd over bitcoins. Ik heb er een aantal afgeschaft, maar volgens mij gaat het op dit moment niet zo goed daarmee. Laten we hopen dat het met mij niet bergafwaarts gaat, haha.”