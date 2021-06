ADO Den Haag maakt technische staf voor komend seizoen bekend

Zaterdag, 19 juni 2021 om 15:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:36

ADO Den Haag gaat verder met Ruud Brood als hoofdtrainer, zo maakt de club zaterdag bekend via de officiële kanalen. De oefenmeester degradeerde afgelopen seizoen met zijn ploeg uit de Eredivisie, maar krijgt dus wel het vertrouwen van de clubleiding. Elders in de technische staf zijn er wel wijzigingen, daar onder meer Edwin Grünholz terugkeert bij de club en Giovanni Franken doorschuift vanuit de jeugdopleiding. Beide trainers gaan aan de slag als assistent van Brood.

"ADO Den Haag en Brood hadden de afspraak om na het seizoen met elkaar om tafel te gaan om de onderlinge samenwerking te evalueren", schrijft de club op de eigen website. "Tijdens dit gesprek is gebleken dat er voldoende perspectief aanwezig is om verder met elkaar door te gaan." Brood werd vorig jaar november aangesteld als trainer bij ADO, maar kon degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet voorkomen. ADO eindigde als hekkensluiter met 22 punten uit 34 wedstrijden en is daardoor na de zomer voor het eerst sinds 2008 weer actief op het tweede niveau.

Adrie Bogers, die net als Brood in november in dienst trad bij ADO, vertrekt wel. De 56-jarige Bogers diende afgelopen seizoen als assistent-trainer, maar zal die rol na de zomer niet meer vervullen. Franken zal na de zomerstop een van de nieuwe assistent-trainers worden van Brood. Franken was afgelopen seizoen werkzaam als trainer van ADO Den Haag Onder-18 en maakt zodoende een promotie. Naast Franken wordt ook Grünholz toegevoegd als assistent-trainer. Hij zal zijn werk combineren met zijn hoofdtrainerschap bij tweededivisionist Quick Boys.

Verder maakt de club het vertrek van Hans Segers (keeperstrainer), Ajey Raghosing (inspanningsfysioloog) en Koen Berkheij (videoanalist) bekend. Voor laatstgenoemde functies is ADO in gesprek met kandidaten. De rol van keeperstrainer zal komend seizoen worden ingevuld door Raymond Mulder. Hij schuift net als Franken door vanuit de jeugdopleiding. Mulder heeft niet voor het eerst de doelmannen van de Haagse club onder zijn hoede. Tussen 2016 en 2020 bekleedde hij dezelfde functie.