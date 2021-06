Kees Jansma meldt zich bij Eredivisionist als lid van de RvC

Zaterdag, 19 juni 2021 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:12

Kees Jansma gaat bij FC Utrecht aan de slag als lid van de Raad van Commissarissen, zo maakt hij zaterdagmiddag bekend. Jansma is bekend als televisiepresentator en werkte daarnaast in het verleden als perschef van het Nederlands elftal. Zij keuze voor FC Utrecht is enigszins opmerkelijk te noemen, daar Jansma bekend staat als een fervent supporter van ADO Den Haag en zelfs in het verleden een bestuursfunctie bekleedde bij de Haagse club.

Jansma is door eigenaar Frans van Seumeren naar voren geschoven als nieuw lid van de RvC van Utrecht. Ook Van Seumeren zelf maakt deel uit van de Raad van Commissarissen als voorzitter. Van Seumeren, sinds 2008 eigenaar van Utrecht, hielp de club in het verleden al verschillende keren in de benen met een flinke investering als oud-directeur van bergingsbedrijf Mammoet. Jansma heeft als taak om de driekoppige directie te controleren. "Ik ben de afgelopen jaren vervreemd van ADO Den Haag. En bij FC Utrecht heb ik mooie dingen gedaan met Frans van Seumeren. Daarom deze keuze", aldus Jansma bij de NOS.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Van Seumeren erin is geslaagd om Jansma aan de club te binden is bijzonder, daar Jansma is opgegroeid met ADO Den Haag. De 73-jarige Jansma was in 2019 betrokken bij de club als bestuursadviseur. Een halfjaar later besloot Jansma zijn functie alweer neer te leggen, toen hij aangaf dat zijn adviezen niet werden opgevolgd door de club. Ook vond hij dat er onzorgvuldig werd omgegaan met mensen. Volgens Jansma gingen veel belangrijke mensen op dat moment weg en vooral de manier waarop die mensen moesten vertrekken, stoorde hem.

Qua seizoenkaartverkoop loopt het goed bij FC Utrecht. De club verkocht sinds de start van de verkoop al 5.500 kaarten, een flinke stijging ten opzichte van de eerste drie weken vorig jaar. Afgelopen week werd de grens van vijfduizend kaarten doorbroken, meldt RTV Utrecht. Vorig jaar deed de club 26 dagen over diezelfde mijlpaal. Afgelopen seizoen telde de club uit de Domstad 8.000 seizoenkaarthouders.