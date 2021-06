Bezoek van Christian Eriksen maakt veel indruk: ‘Ik moest hem aanraken’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 12:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:38

Het weerzien tussen Christian Eriksen en zijn teamgenoten van het Deense elftal voelde vrijdag onwerkelijk aan. De middenvelder, die exact een week geleden in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg, werd in het Rigshospitalet succesvol geopereerd en vervolgens ontslagen uit het ziekenhuis. Het daaropvolgende bezoek van Eriksen aan de selectie van bondscoach Kasper Hjulmand maakte veel indruk. “Het was geweldig om hem met eigen ogen te kunnen zien”, erkende Andreas Skov Olsen daags na de visite. "En niet alleen via een beeldscherm."

"Het was geweldig met hem te praten en hem te omarmen. En om te zien dat het met hem en zijn familie goed gaat. “Hij voelde zich goed. Ik moest hem een knuffel geven om te weten dat hij in orde is”, vertelde Skov Olsen op een persmoment. Het was voor de meeste spelers van Hjulmand een complete verrassing dat Eriksen samen met zijn twee kinderen en vrouw op de training verscheen.

Christian Nörgaard zag hoe Eriksen veel lachte en grappen maakte. “Hij zag er als een gelukkig man uit. Het geeft ons een hoop energie richting de wedstrijd van maandag tegen Rusland. Ergens is het een wonder dat Christian nog leeft. Zijn bezoek was precies wat we allemaal nodig hadden. Het was een gevoel van vreugde en liefde. Hem met zijn familie te zien was fantastisch."

Ook voor Joakim Maehle was het een emotioneel weerzien. Hij was immers degene die de bal bij een ingooi naar Eriksen wierp alvorens zijn teamgenoot naar de grond ging. “Het voelde heel onwerkelijk aan. Ik moest hem aanraken voordat ik kon beseffen dat hij gezond was. Het zijn turbulente dagen geweest. Gelukkig hebben we fantastische steun gekregen en dat heeft ons heel erg veel geholpen.”

Zonder Eriksen staat Denemarken op de rand van uitschakeling in de groepsfase van het EK. Het openingsduel met Finland in Groep B ging uiteindelijk met 0-1 verloren en ook Belgie was nipt te sterk voor het team van Hjulmand. Denemarken moet zondag winnen van Rusland om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen.

Het is overigens nog onduidelijk of Eriksen nog mag uitkomen voor Internazionale. Het is in de Serie A verboden om te spelen met een defibrillator. Als die regel niet wordt aangepast, lijkt het onmogelijk dat Eriksen nog zal uitkomen in de Italiaanse competitie.