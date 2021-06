Debutant fluit laatste groepsduel tussen Nederland en Noord-Macedonië

Zaterdag, 19 juni 2021 om 12:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:28

De laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK tegen Noord-Macedonië staat maandag onder leiding van Istvan Kovacs. Het is de tweede keer dat de 36-jarige Roemeen Oranje fluit. In oktober vorig jaar was Kovacs scheidsrechter bij de ontmoeting in de Nations League tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland (0-0).

Kovacs, 36 jaar, floot nog nooit eerder op toernooi en debuut zodoende maandag in de Johan Cruijff ArenA. Hij wordt geassisteerd door zijn landgenoten Vasile Florin Marinescu en Ovidiu Artene. De vierde official is Georgi Kabakov uit Bulgarije. Kovacs was vier jaar geleden in de Europa League scheidsrechter bij het duel tussen AZ en Maccabi Tel Aviv.

Het wordt voor Kovacs zijn zeventiende interlands als scheidsrechter. Hij maakte zijn debuut in oktober 2012, vijf jaar na zijn debuut in de Roemeense competitie. Het Nederlands elftal is na twee duels al zeker van groepswinst. Noord-Macedonië staat na nederlagen tegen Oostenrijk (3-1) en Oekraïne (2-1) op de laatste plaats in Groep C.