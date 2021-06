Explosieve situatie bij NAC: huis Maurice Steijn wordt bewaakt

Zaterdag, 19 juni 2021 om 08:12 • Yanick Vos

Het huis van NAC Breda-trainer Maurice Steijn wordt sinds kort bewaakt, zo melden BN DeStem en Omroep Brabant. Dit gebeurt op advies van het Openbaar Ministerie. De kinderen van Steijn slapen een tijdje niet thuis. Volgens de regionale media zijn deze maatregelen genomen omdat er signalen zijn dat boze NAC-supporters met verkeerde intenties de trainer willen bezoeken.

De afgelopen weken ontstond er een explosieve situatie bij NAC. Technisch directeur Ton Lokhoff en Steijn stonden al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar. Waar Steijn op weg leek naar de uitgang, besloot de Raad van Commissarissen dat de trainer en technisch directeur hun geschillen bij moesten leggen in de hoop op een goede samenwerking. Zover kwam het niet, want Lokhoff stapte afgelopen woensdag op.

Het vertrek van clubicoon Lokhoff, door zijn verleden bij de club enorm populair bij de achterban, was tegen het zere been van veel NAC-fans. Zij kijken verwijtend naar Steijn en dat leidde met name online tot veel negativiteit rond de hoofdtrainer. Een groep supporters eisten al het ontslag van Steijn en kondigden ‘gepaste acties’ aan als dit niet voor zaterdag 23.59 uur was gebeurd.

Voor het OM was dit reden genoeg om het huis van de NAC-trainer te bewaken. Ook woningen van enkele leden van de RVC en aandeelhouders worden volgens BN DeStem beveiligd. Of er sprake is van directe bedreigingen is onduidelijk. Supportersgroep Breda Loco’s roept op om te stoppen met de bedreigingen.