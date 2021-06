Kieft pleit voor wissel in Oranje en heeft dringend advies voor Depay

Zaterdag, 19 juni 2021 om 07:28 • Laatste update: 09:56

Wim Kieft is kritisch op het spel van Memphis Depay dit EK. De aanvalsleider van Oranje tekende tegen Oostenrijk voor het openingsdoelpunt, had de voorassist in huis op de 2-0 van Denzel Dumfries, maar was ongelukkig in zijn acties en leed veel balverlies. Kieft vindt dat het ‘allemaal veel te geforceerd’ gaat bij Depay. De oud-international vindt de aanval met Depay en Wout Weghorst te voorspelbaar en daarom pleit hij voor een wissel.

Depay was dit kalenderjaar al zes keer trefzeker namens het Nederlands elftal. Tegen Oostenrijk schoot hij Oranje vanaf elf meter op voorsprong. Toch krijgt de spits veel kritiek vanwege zijn spel; ook Kieft doet een duit in het zakje. “Je kan niet elke actie onderscheidend zijn. Af en toe moet je voor de gemakkelijke oplossing gaan, niet altijd voor de moeilijkste. Vandaar dat vele balverlies. Misschien is het vanuit zijn ambitie of vanwege zijn contractsituatie of iets anders; Depay moet veel meer zijn momenten kiezen”, adviseert Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf.

Kieft wijst naar Romelu Lukaku en Karim Benzema, die in het shirt van België en Frankrijk anders te werk gaan. “Die houden het simpel, vertrouwen op hun voetbalintellect, stellen zich op als aanspeelpunt, gaan op zeker en wachten op dat ene ogenblik dat onherroepelijk komt en zijn dan beslissend.” Volgens Kieft zijn Depay en Weghorst eenvoudig te verdedigen, daar beide spelers het liefst in de bal komen. Hij zou daarom eerder kiezen voor Donyell Malen. De PSV-spits kwam tegen Oostenrijk als invaller binnen de lijnen en was met een assist op Dumfries belangrijk voor Oranje.

Kieft zou Weghorst vervangen door Malen, omdat Oranje met de PSV-spits meer diepgang heeft. Volgens Kieft levert dat in combinatie met Depay meer dreiging op. “Met hem erbij wordt het moeilijker voor verdedigers omdat je ze dwingt te kiezen”, aldus Kieft, die benadrukt dat Weghorst niets kwalijk te nemen is. “Je krijgt wat je ziet bij hem. Hij speelt naar zijn kwaliteit en werkt zich een slag in de rondte. Of dit genoeg is voor Oranje valt te betwijfelen. Alleen lukt het het elftal nauwelijks om Weghorst in scoringspositie te brengen in het strafschopgebied van de tegenstander. Terwijl daar juist zijn kracht ligt.”

Depay moet volgens Kieft meer zijn tijd nemen in de wedstrijden en geen gekke dingen doen. “Want aan zijn kwaliteiten ligt het niet”, stelt de oud-international, die wijst naar een actie in de 67ste minuut. “Zie dat ene balletje dat hij geeft op Malen, die daarna zo op de keeper afgaat en breed legt op Dumfries voor de 2-0 tegen Oostenrijk. Met zulke acties moet Depay zich in het toernooi spelen en niet met allerlei kansloze acties, want dat gaat linksom of rechtsom toch ten koste van zijn vertrouwen.”