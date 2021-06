Messi neemt Argentinië bij de hand tegen tandeloos Uruguay

Zaterdag, 19 juni 2021 om 07:05 • Yanick Vos • Laatste update: 07:25

Argentinië heeft vannacht afgerekend met Uruguay in de groepsfase van de Copa América. Door een doelpunt van Guido Rodríguez in de twaalfde minuut won het team van bondscoach Lionel Scaloni met 1-0. Lionel Messi nam de ploeg bij de hand. De aanvoerder speelde een sterke partij en stond met een afgemeten voorzet aan de basis van het enige doelpunt van de wedstrijd.

Waar het voor Uruguay het eerste duel was op het Zuid-Amerikaanse eindtoernooi, kwam Argentinië al voor de tweede keer in actie. Het team van Scaloni begon de Copa América afgelopen maandag met een 1-1 gelijkspel tegen Chili. Waar Messi toen voor het enige doelpunt zorgde, was hij nu de aangever op de 1-0 van Real Betis-middenvelder Rodríguez. Na een korte corner op de linkerflank slaagde de Uruguayaan Lucas Torreira er niet in om een voorzet van Messi te voorkomen. Bij de tweede paal dook Rodríguez op, die de bal tegen de binnenkant van de paal kopte. Het antwoord van Fernando Muslera kwam net te laat.

#CopaAmérica ?? ? El primer gol de Guido Rodríguez con @Argentina llegó gracias a un centro de Lionel Messi ?? ???? Argentina ?? Uruguay ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/aoJkwo6ghi — Copa América (@CopaAmerica) June 19, 2021

In de jacht op de gelijkmaker kreeg Uruguay bijna de 2-0 om de oren. Na een messcherpe counter was het Messi die Udinese-back Nahuel Molina in stelling bracht. De rechtsback van Udinese schoot vanuit een moeilijke hoek hard op doel, waarop Muslera redding bracht. Uruguay slaagde er nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Luis Suárez en Edinson Cavani kregen geen voet aan de grond. De aanvallers van Atlético Madrid en Manchester United kregen amper aanvoer. Argentinië speelde niet zijn beste wedstrijd, maar stond verdedigend goed opgesteld en probeerde vanuit de counter zo nu en dan gevaarlijk te worden aan de hand van Messi, die bij vlagen indrukwekkende acties en dribbels in huis had.

Ajacied Lisandro Martínez zat tegen Uruguay niet bij de wedstrijdselectie en Nicolás Tagliafico bleef negentig minuten op de bank. Laatstgenoemde veroorzaakte tegen Chili een strafschop, waardoor uiteindelijk het puntenverlies werd ingeleid. Met Marcos Acuna koos bondscoach Scaloni voor een aanvallender ingestelde linksback tegen het 4-4-2-systeem van Uruguay, dat maandagavond om 23.00 uur in actie komt tegen Chili. Argentinië neemt het dan drie uur later op tegen Paraguay.