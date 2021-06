Van der Gijp kritisch op duo: ‘Frenkie de Jong is echt tien klassen beter’

Zaterdag, 19 juni 2021 om 00:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:12

René van der Gijp was vrijdagavond niet te spreken over het optreden van Engeland tegen Schotland (0-0). Met name de keuze van bondscoach Gareth Southgate om met twee verdedigende middenvelders aan te treden zorgde voor verbazing bij de analist. "Als je die Kalvin Philips en Declan Rice ziet... Wij hebben Frenkie de Jong, die is echt tien klassen beter."

“Wat mij altijd een beetje tegenvalt bij Engeland...”, reageerde Van der Gijp desgevraagd op het duel tussen Engeland en Schotland. “Kijk, ze hebben twee best wel goede stoppers. John Stones, en die daarnaast staat is helemaal een beest, hè. Die Mings, Tyrone Mings, die is echt goed. Maar dan hoef je er geen blok van twee voor te zetten”, doelt de analist op Phillips en Rice. “Als je er daar één neerzet is het echt voldoende, want dan kan je er een extra (technische, red.) middenvelder neerzetten.”

“Want wat mij nu tegenvalt bij die Engelsen, is dat ze eigenlijk altijd wel een stylist op het middenveld hadden”, vervolgde Van der Gijp. “David Beckham, Glenn Hoddle, en ga zo nog maar even door. Maar nu hebben ze in principe niks. Ze hebben die twee verdedigende middenvelders, en ze hebben Mason Mount, die natuurlijk gewoon een ‘loper’ is. Ze hebben niemand die eens een lekkere bal aan die Harry Kane kan geven. Uiteindelijk kwam later wel Jack Grealish in de ploeg (voor Phil Foden, red.).”

“Vroeger hadden we bij Manchester United bijvoorbeeld Nicky Butt en Paul Scholes. Scholes was een verdedigende middenvelder, maar hij kon ook wel heel goed voetballen. En dat miste ik bij deze twee jongens een beetje. Als je die Philips en Rice ziet... Wij hebben Frenkie de Jong, die is echt tien klassen beter”, besloot Van der Gijp. Johan Derksen was met name teleurgesteld in Mason Mount, Foden en Grealish, die volgens de analist ‘werkelijk niets hebben laten zien’.

Verder liet Van der Gijp zich ook kritisch uit over het wisselbeleid van bondscoach Southgate. “Op zich vind ik niet dat je goed bij je hoofd bent als je je topscorer eruit haalt”, doelt de analist op de wissel van Kane, die in de 73ste minuut naar de kant werd gehaald ten faveure van Marcus Rashford. “Helemaal mee eens”, zei Jan Boskamp, die tevens bijval kreeg van Derksen. “Je beste speler haal je er natuurlijk nooit uit.”