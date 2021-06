Van der Gijp en Derksen schofferen vrouwelijke NOS-analisten

Vrijdag, 18 juni 2021 om 23:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:45

Het vrouwelijke analistenduo van de NOS vrijdagavond, bestaande uit Suse van Kleef en Mandy van den Berg, kan op flinke kritiek rekenen in De Oranjezomer. René van der Gijp en Johan Derksen moeten niets hebben van het 'trendy tactische gelul' van de twee dames, die de wedstrijd tussen Engeland en Schotland (0-0) van een analyse voorzagen op NPO1.

Van Kleef haalde het Nederlands vrouwenvoetbalelftal Onder-19 en is inmiddels journaliste, terwijl Van den Berg negentigvoudig international voor de Leeuwinnen is. Van der Gijp kent het tweetal echter niet, zo blijkt in de talkshow op SBS6. "Ik heb er net twee zien zitten bij de NOS... een met een paardenstaart en een met krulhaar", aldus Van der Gijp. "Ik heb geen idee wie het waren, maar die vrouwtjes lullen alleen maar tactisch... Dus zeg maar 'de restverdediging', 'vroeg druk zetten', 'vanuit je defensie spelen', 'je middenveld korthouden'... Jezus mina, waar gaat dat over!? Ze zeggen niks."

Suse van Kleef en Mandy van den Berg bij de NOS.

Ook Derksen was niet te spreken over de analyse van Van Kleef en Van den Berg. "Het probleem is natuurlijk: we moeten al die vreselijke wedstrijden van dat damesvoetbal kijken, waarbij je in slaap valt. Het heeft niks met voetbal te maken. Laat ze lekker voetballen hoor, laat ze hun gang gaan. Maar dat moeten we al zien, en dan moet je ook nog luisteren naar dat geneuzel. Vroeger lazen de Libelle en gingen ze zitten breien...", zegt Derksen spottend.

Wilfred Genee probeert het voor de dames op te nemen, maar zonder succes. "Het is trendy gelul over tactieken", aldus Derksen. "Over 'opsluiten' en 'hoog druk zetten'... ze lullen iemand na, ik weet niet wie." Ook voormalig Powned-verslaggever Jan Roos reageerde op Twitter overigens kritisch. "Die ‘vrouwen omdat het moet’ die bij de NOS over voetbal kletsen overtuigen nou niet echt", aldus Roos.