Hiddink probeert met Curaçao twee Feyenoorders weg te kapen bij Oranje

Vrijdag, 18 juni 2021 om 23:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:02

Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida zijn uitgenodigd voor de voorselectie van Curaçao voor de Gold Cup van komende maand. Een opvallend besluit van bondscoach Guus Hiddink, daar Malacia eerder deze maand nog kon rekenen op een basisplek bij Jong Oranje op het EK Onder-21. Geertruida, normaliter ook een vaste waarde bij Jong Oranje, ontbrak bij het tweede deel van het toernooi wegens een knieblessure en zat tijdens de groepsfase op de bank.

De twee verdedigers van Feyenoord zijn onderdeel van de 42-koppige voorselectie van Curaçao, dat op 10 juli de eerste wedstrijd van de Gold Cup speelt. Het is overigens nog niet duidelijk of Malacia en Geertruida daadwerkelijk in actie willen komen namens Curaçao. Mochten de Feyenoorders meegaan naar de Gold Cup, dan zullen zij de openingsfase van het seizoen met hun club moeten missen. Feyenoord speelt op donderdag 22 juli namelijk al de eerste wedstrijd in de voorronde van de Conference League, terwijl Curaçao in ieder geval op 19 juli nog een groepswedstrijd speelt.

????| Als de lijsten die we doorgestuurd hebben gekregen kloppen dan zitten Bazoer, Van Rhijn en Brenet als oud-international bij de selectie van Curaçao! Net zo opvallend: Malacia en Geertruida van Feyenoord en Chong als jeugdinternationals bij Nederland naar Curaçao! pic.twitter.com/DQSmTWGbIU — WereldPod (@WereldPod) June 18, 2021

Naast Malacia en Geertruida zijn er meer opvallende namen die pronken op de lijst van de voorselectie. Ook Vitessenaar Riechedly Bazoer, die in maart de uitnodiging van Hiddink weigerde omdat hij wilde wachten op Oranje, zit er opnieuw bij. Verder zijn onder meer Joshua Brenet (door TSG Hoffenheim verhuurd aan Vitesse), Tahith Chong (door Manchester United verhuurd aan Club Brugge) en Ruben Kluivert (FC Utrecht) toegevoegd aan de lijst. Quinten Timber, die van Ajax naar FC Utrecht gaat, is ook geselecteerd, terwijl namens PSV Jeremy Antonisse, Tyrick Bodak, Armando Obispo en Shurandy Sambo voor de voorlopige selectie zijn uitgenodigd.

Eerder deze week slaagde Curaçao is er niet in om de finaleronde van de kwalificatiefase voor het WK in Qatar te bereiken. Het team van interim-bondscoach Patrick Kluivert, de vervanger van de met corona besmette Hiddink, kwam dinsdagavond lokale tijd niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Panama: 0-0. De 2-1 zege van Panama in het heenduel, afgelopen zaterdag in Panama-Stad, geeft zodoende de doorslag. In de Gold Cup komt Curaçao in actie in Groep A, waarin naast El Salvador ook Mexico ingedeeld is. De vierde tegenstander in de groepsfase van het toernooi is nog onbekend, daar de kwalificatiereeks nog niet voltooid is.