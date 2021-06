Zwak Engeland weet favorietenrol tegen Schotland niet waar te maken

Vrijdag, 18 juni 2021 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Engeland is vrijdag de koppositie in Groep D van het EK verloren aan Tsjechië. De ploeg van Gareth Southgate wist tegen Schotland weinig indruk te maken en strandde met een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Engeland vecht in de laatste wedstrijd met Tsjechië om de winst in de groep: beide landen hebben vier punten. Schotland kan nog doorgaan door het slotduel van Kroatië te winnen.

De eerste kans in de wedstrijd was voor de Schotten, die verrassend uit de startblokken kwamen. Che Adams mocht vrij uithalen in het strafschopgebied en zag zijn schot geblokt worden door John Stones. Kort daarna, in de elfde minuut, torende diezelfde Stones bij een hoekschop ver boven de Schotse defensie uit. De kopbal van de centrumverdediger belandde op de paal.

Dat leek een voorbode voor een kansrijke wedstrijd, maar in het restant van de eerste helft waren de mogelijkheden uiterst schaars. Phil Foden mikte hard en laag rakelings naast, al stond de Engelse middenvelder buitenspel in aanloop. Aan de overzijde bediende Andy Robertson vanaf de linkerflank zijn collegaback Stephen O'Donnell, die de bal ineens uit de lucht nam. Jordan Pickford had een knappe reflex in de verre hoek in huis.

Direct na rust greep Engeland het initiatief en had Mason Mount een hard schot vanuit de tweede lijn in huis, dat ternauwernood uit de hoek werd getikt door David Marshall. Na ruim een uur was ook Schotland dichtbij, toen Lyndon Dykes een bal van zes meter richting het doel volleerde. Pickford was verslagen, maar Reece James schoot zijn doelman op de achterlijn te hulp. In de slotfase vuurde ook Adams een gevaarlijke volley af, die tot opluchting van de Engelsen over vloog. In blessuretijd bleef de bal gevaarlijk liggen in het strafschopgebied van Schotland, maar Raheem Sterling en Declan Rice kregen de bal er in de drukte niet in.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Tsjechië 2 1 1 0 2 4 2 Engeland 2 1 1 0 1 4 3 Kroatië 2 0 1 1 -1 1 4 Schotland 2 0 1 1 0 1