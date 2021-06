Derksen is genadeloos na Oranje: ‘Hij is een tweedegarnituurvedette’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 20:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:06

Johan Derksen en René van der Gijp halen vrijdagavond hard uit naar Memphis Depay. De spits van Oranje kon de analisten van De Oranjezomer geenszins overtuigen in zijn eerste twee optredens op het EK. "Hij is een tweedegarnituurvedette, hij is niet echt een topper", luidt het harde oordeel van Derksen.

Depay had tegen zowel Oekraïne (25 keer) als tegen Oostenrijk (17 keer) het meeste balverlies van alle Oranje-spelers. "25 keer balverlies... dat pikt niemand bij Barcelona", weet Van der Gijp. "Ja, in een jaar, maar dat is krankzinnig." De analist wordt gevraagd naar de achterliggende reden van het vele balverlies van Depay. "Het is het EK. Hij speelt niet met Olympique Lyon tegen Saint-Étienne. Hij weet natuurlijk dondersgoed dat heel Europa meekijkt. En hij wil de blits maken. Dat is het hele verhaal."

Het artikel gaat verder onder de video Rap van Memphis Depay maakt tongen los op social media Meer videos

"Dat mislukt, en dan gaat hij steeds gekkere dingen doen", zegt Derksen, die de opstelling zou omgooien. "Als je met Wout Weghorst speelt moet je Memphis aan de linkerkant zetten en die jongen van Feyenoord (Steven Berghuis, red.) aan de rechterkant. Die vrije rol die Memphis nu heeft, die moet je wel verdienen met prestaties. En hij heeft nu eigenlijk helemaal geen recht op een vrije rol, want die heeft hij zichzelf een beetje toegeëigend, want 'ik ben Memphis'." Derksen noemt de houding van Depay 'stuitend'. "Als hij goed speelt, mag hij van mij alles doen. Hij speelt niet fantastisch, maar hij heeft wel die kuren."

Van der Gijp signaleert dat het spel van Depay inmiddels geaccepteerd wordt in Nederland. "Weet je wat het is, wij denken nu: laat maar gaan, het is zo. Maar je ziet het geen topspits doen: Harry Kane, Erling Braut Haaland, je ziet het niemand doen." Van der Gijp haalt een uitspraak aan van Juninho Pernambucano, de technisch directeur van Olympique Lyon. "Die zei zoiets als: Depay waant zich Jezus Christus, hij is het alleen niet." Juninho zei eerder inderdaad dat het hele team om Depay moest draaien bij Lyon, en dat dat alleen voor spelers als Lionel Messi is weggelegd.