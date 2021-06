Oranje mag vanaf achtste finale vertoond worden in horeca

Vrijdag, 18 juni 2021 om 19:44 • Jeroen van Poppel

Kroegen en terrassen mogen het EK vanaf de achtste finales uitzenden op tv-schermen, zo kondigde demissionair minister-president Mark Rutte vrijdag aan op de persconferentie. Het kabinet heft per zaterdag 26 juni, de dag dat de achtste finales beginnen, bijna alle coronamaatregelen op. Aanvankelijk waren tv-schermen nog niet toegestaan tijdens het Europees kampioenschap.

Het Nederlands elftal is al zeker van winst in Groep C en speelt daardoor op zondag 27 juni de achtste finale in Boedapest. De tegenstander is nog onbekend: dit wordt een van de nummers drie uit Groep D (Engeland, Kroatië, Schotland, Tsjechië), Groep E (Spanje, Zweden, Polen, Slowakije) of Groep F (Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland).

Rutte maakte op de persconferentie tevens bekend dat alle amateursporten vanaf 26 juni weer wedstrijden mogen spelen. Ook publiek is welkom bij amateurwedstrijden, al moeten toeschouwers wel anderhalve meter afstand houden van elkaar. De sportkantines mochten vanaf 5 juni alweer open. Vóór juni was het acht maanden verboden om amateurwedstrijden te spelen, tot grote frustratie overigens van de KNVB.