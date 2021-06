Sem Westerveld tekent eerste profcontract: ‘Mijn vader had een rijke carrière’

Sem Westerveld heeft vrijdag bij AZ zijn eerste profcontract getekend, zo maakt de club via de officiële website bekend. De achttienjarige zoon van Sander Westerveld stond afgelopen seizoen al vijfmaal onder de lat bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De sluitpost heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2024 in Alkmaar.

“Dit is een moment waar ik mijn hele voetballeven voor heb gewerkt”, reageert Westerveld verheugd op de overeenkomst met de Alkmaarders. “Al sinds heel jong train ik elke dag en het is fijn om daarvoor nu een beloning te krijgen. Ik heb tegenslag gekend in de vorm van blessures, maar de club geeft mij het vertrouwen. Hopelijk ga ik het waarmaken." Voordat Westerveld de overstap van HC&FC Victoria uit Loosdrecht de overstap naar de jeugd van AZ maakte, kwam de doelman uit voor Ajax Cape Town.

"Ik wil fit blijven, basiskeeper van Jong AZ worden en de stap naar het eerste elftal maken”, vervolgt Westerveld. “Met hard werken kan je heel ver komen en ik probeer mezelf altijd verder te ontwikkelen. Ik zie mezelf als een allround keeper die dominant is in de lucht, maar er is ook altijd ruimte voor verbetering. Zo werk ik eraan om meevoetballend beter te worden.” Westerveld refereert op de website van AZ ook aan zijn vader, die zes interlands speelde namens Oranje en op twee EK’s actief was.

“Mijn vader had een rijke carrière en hopelijk is dit het begin van de mijne. Ik wil in zijn voetsporen treden en eigenlijk nog beter worden”, besluit Westerveld. Hoofd Jeugdopleiding Paul Brandenburg stipt aan dat de doelman met name uitblinkt vanwege zijn atletische vermogen en zijn fysieke gesteldheid. “Sem is een jonge getalenteerde keeper met een een groot atletisch vermogen. Hij is fysiek subliem, maar heeft ook een enorm bereik, houdt mede daardoor veel tegen en keept graag ‘uit de goal’”, aldus Brandenburg, die overigens vindt dat de Westerveld nog progressie kan boeken als het gaat om meevoetballen.