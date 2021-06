Eriksen ontslagen uit ziekenhuis: ‘Naar omstandigheden gaat het goed’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 18:16 • Jeroen van Poppel

Christian Eriksen is ontslagen uit het ziekenhuis in Kopenhagen, zo meldt de Deense voetbalbond in een statement. De 29-jarige spelmaker, die in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg, is in het Rigshospitalet succesvol geopereerd en vervolgens naar huis gestuurd. "Bedankt voor het enorme aantal berichten dat ik heb ontvangen, dat was geweldig om te zien en voelen", zegt Eriksen.

Eriksen heeft vrijdag het nationale elftal van Denemarken bezocht in Helsingör, een stad in zijn thuisland. Vanaf daar reist de aanvallende middenvelder van Internazionale naar huis om tijd te gaan spenderen met zijn gezin. "De operatie is goed gegaan", zegt Eriksen, die een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen, ingebracht kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Onder alle omstandigheden gaat het goed met me", vervolgt de voormalig Ajacied. "Het was echt geweldig om mijn teamgenoten weer te zien na de geweldige wedstrijd die ze gisteravond hebben gespeeld (1-2 verlies tegen België, red.). Het is logisch dat ik ze maandag tegen Rusland zal aanmoedigen." Het is overigens nog onduidelijk of Eriksen nog mag uitkomen voor Inter. Het is in de Serie A verboden om te spelen met een defibrillator. Als die regel niet wordt aangepast, lijkt het onmogelijk dat Eriksen nog zal uitkomen in de Italiaanse competitie.