Ajax maakt vertrek van Lassina Traoré naar Shakhtar bekend

Vrijdag, 18 juni 2021 om 17:17 • Chris Meijer • Laatste update: 17:31

Lassina Traoré verlaat Ajax voor Shakhtar Donetsk, zo maken de Amsterdammers via de officiële kanalen bekend. De twintigjarige spits werd afgelopen week al op Schiphol gespot, waardoor werd aangenomen dat de overgang naar Oekraïne zich in de afrondende fase bevond. Ajax maakt nu het vertrek van Traoré via de officiële kanalen bekend en Shakhtar communiceert dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een vijfjarig contract. De transfersom kan volgens De Telegraaf door verschillende bonussen oplopen tot een totaalbedrag van tien miljoen euro.

Dat Traoré al enige tijd bezig was met een vertrek bij Ajax, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022, was geen geheim meer. Met name door blessureleed kwam de twintigjarige aanvaller in de tweede helft van afgelopen seizoen nauwelijks aan spelen toe onder trainer Erik ten Hag. In de eerste seizoenshelft had Traoré nog wel indruk gemaakt met zijn optredens tegen Atalanta in de Champions League, waardoor er serieuze Italiaanse interesse ontstond, terwijl ook clubs uit Frankrijk voor hem aanklopten.

Ajax haalde Traoré in januari van 2019 weg bij Ajax Cape Town, dat hem op zijn beurt had overgenomen van het Burkinese Rahimo FC. De veertienvoudig international van Burkina Faso maakte vervolgens direct zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong Ajax en zou in het seizoen 2018/19 ook meteen zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht spelen. Uiteindelijk kwam Traoré tot 31 optredens in het eerste elftal van de Amsterdammers, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 12 assists.

Shakhtar-trainer Robert De Zerbi is erg gecharmeerd van Traoré en ziet in hem dan ook de ideale eerste spits voor zijn elftal. Shakthar wil de macht weer overnemen van kampioen Dynamo Kiev en een prominente rol gaan spelen in de Champions League. Traoré is volgens De Telegraaf overtuigd geraakt door het verhaal van De Zerbi, waardoor hij heeft besloten Ajax in te ruilen voor een avontuur in Oekraïne. Traoré werd woensdag al gespot op Schiphol, waar hij zich klaarmaakte om een vlucht naar Kiev te pakken. Na woensdag of donderdag succesvol de medische keuring te hebben doorstaan, heeft hij dus zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract.