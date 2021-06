Emil Forsberg beslist vanaf elf meter op een na oudste EK-wedstrijd ooit

Vrijdag, 18 juni 2021 om 16:50 • Chris Meijer

Zweden heeft zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van het EK weten te winnen. In een weinig verheffende wedstrijd werd in de Gazprom Arena met 1-0 afgerekend met Slowakije, dankzij een rake strafschop van Emil Forsberg in de tweede helft. De Zweden tillen het puntentotaal in Groep E daarmee naar vier en gaan voorlopig aan de leiding, voor Slowakije (drie punten), Spanje (één punt) en Polen (nul punten). Spanje en Polen nemen het zaterdagavond in Sevilla tegen elkaar op.

Bij Zweden keerde Dejan Kulusevski terug in de selectie, maar bondscoach Janne Andersson besloot desondanks dezelfde elf namen binnen de lijnen te brengen die Spanje op een 0-0 gelijkspel hielden. De Slowaakse keuzeheer Stefan Tarkovic voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Polen: Patrik Hrosovsky en Martin Koscelník kregen de voorkeur boven Jakub Hromada en Lukáš Haraslín. Met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en 125 dagen stonden er in Sint-Petersburg bijna de oudste 22 spelers ooit op een EK op het veld: alleen tijdens Griekenland - Zweden in 2008 lag de gemiddelde leeftijd met 30 jaar en 177 dagen hoger.

Zweden en Slowakije slaagden er in de eerste helft niet bepaald in om er een spektakel van te maken. Ongevaarlijke schoten van Sebastian Larsson en Marik Hamsik vormden nog de voornaamste noemenswaardigheden, terwijl Forsberg ook nog een kopkans kreeg na weifelend optreden van de Slowaakse doelman Martin Dúbravka. De vleugelaanvaller van RB Leipzig kreeg de bal echter niet richting het doel. In de tweede helft kropen beide ploegen meer uit hun schulp, wat resulteerde in wat grotere kansen.

De eerste grote kans leek voor Juraj Kucka te zijn, die op aangeven van Marek Hamsik de Zweedse doelman Robin Olsen tot een redding dwong. Kucka bleek echter in buitenspelpositie te hebben gestaan. Kort daarna viel er een vergelijkbare mogelijkheid te noteren aan de andere kant, toen Ludwig Augustinsson na een voorzet van Larsson Dúbravka met een kopbal tot een fraaie redding dwong. De keeper van Newcastle United bracht vervolgens ook redding op een inzet van Alexander Isak.

De wedstrijd werd vervolgens ook dankzij Dúbravka opengebroken. Na een passje van Isak verscheen Robin Quaison voor de neus van de Slowaakse doelman. Dúbravka was te laat, vloerde Quaison en zag scheidsrechter Daniel Siebert naar de stip wijzen. De keeper koos weliswaar de goede rechterhoek, maar kon de inzet van Forsberg niet keren. Het bleek de winnende treffer, doordat in de slotfase grote kansen uitbleven. Zweden neemt het komende woensdag op de laatste speeldag van de groepsfase nog op tegen Polen, terwijl voor Slowakije dan een ontmoeting met Spanje wacht.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 1 0 1 0 0 1 4 Polen 1 0 0 1 -1 0