‘Manchester United ziet af van deal van 82 miljoen euro met Real Madrid’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 15:31 • Chris Meijer

De toekomst van Raphaël Varane bij Real Madrid is onzeker, maar hij gaat zoals het er nu naar uitziet geen transfer naar Manchester United maken. Cadena SER meldde dat de onderhandelingen tussen de Koninklijke en 28-jarige centrumverdediger over een langer verblijf voorlopig nog geen overeenkomst hebben opgeleverd, waardoor hij in zijn laatste contractjaar terecht dreigt te komen. Dat is voor Real Madrid geen reden om korting te geven op Varane, want hij moet volgens ESPN nog altijd 82 miljoen euro kosten.

In tegenstelling tot Cadena SER meldt ESPN dat Varane nog niet besloten heeft om Real Madrid komende zomer te verlaten. Het is wel een feit dat de onderhandelingen over een nieuw contract moeizaam verlopen en dat kan deze zomer voor een dilemma in de Spaanse hoofdstad zorgen. Varane ligt immers tot medio 2022 vast en als hij zijn contract niet verlengt, is de komende transferwindow het laatste moment waarop Real Madrid nog een acceptabel bedrag voor hem kan vragen. Varane speelt sinds 2011 in Madrid, nadat hij voor tien miljoen euro werd overgenomen van RC Lens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real Madrid nam al afscheid van Sergio Ramos en als Varane ook nog vertrekt, moet er een geheel nieuw centraal duo worden gezocht. De Koninklijke heeft zich dan ook nog niet neergelegd bij een vertrek van Varane en hanteert voorlopig een torenhoge vraagprijs van 82 miljoen euro. Het is een transfersom waaraan Manchester United in ieder geval niet gaat voldoen. The Red Devils zijn al langere tijd gecharmeerd van Varane en willen best geld uitgeven om de selectie te versterken, maar vinden de huidige vraagprijs te gortig.

Er wordt bij Manchester United gevreesd dat er in Europa voor Premier League-clubs hogere vraagprijzen hanteren vanwege de financiële gevolgen van de coronapandemie. De vraagprijs van Atlético Madrid voor Kieran Trippier wordt op Old Trafford namelijk ook als te hoog beschouwd. De vleugelverdediger wil graag terugkeren naar Engeland, maar de kampioen van Spanje verlangt een bedrag van ruim 35 miljoen euro. Dat ziet Manchester United als een te hoog bedrag voor een speler die op zijn dertigste vermoedelijk weinig restwaarde heeft. Pau Torres (Villarreal) en Max Aarons (Norwich City) worden in Manchester gezien als alternatieven voor Varane en Trippier.