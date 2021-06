Ajax liep komst van Luka Modric door ‘andere krachten’ mis

Vrijdag, 18 juni 2021 om 14:48 • Laatste update: 14:53

Het had niet veel gescheeld, of Luka Modric had in 2007 de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax gemaakt. Henk ten Cate, toenmalig trainer van Ajax, vertelt in gesprek met de NOS dat de Kroatische middenvelder zelf graag de overstap naar Amsterdam wilde maken. Volgens Ten Cate was Ajax door ‘andere machten’ kansloos in de strijd om Modric, die uiteindelijk naar Tottenham Hotspur verkaste.

Het Dinamo Zagreb van Modric dwarsboomde Ajax destijds de weg naar de groepsfase van de UEFA Cup: in Kroatië wonnen de Amsterdammers nog met 0-1, maar in de ArenA eindigde het duel in 2-3. “Na die wedstrijd (in Kroatië, red.) ben ik naar Modric toegegaan. 'Je moet bij ons komen spelen', zei ik heel stiekem tegen hem. Hij zei niets, lachte alleen een beetje”, vertelt Ten Cate. “Ook in de thuiswedstrijd in Amsterdam blies Modric ons van het veld. Wat was die jongen goed zeg, die wedstrijd. Maar wij konden hem niet krijgen, want er waren al meer kapers op de kust intussen.”

Toenmalig technisch directeur Martin van Geel laat in een reactie weten dat een transfer ‘in zijn herinnering nooit dichtbij is geweest’, terwijl Ten Cate spreekt van de invloed van ‘andere machten’. “Ik denk dat anderen bepaalden waar Modric naartoe ging. En dat had met geld te maken, honderd procent”, vertelt de huidige trainer van Al-Wahda. De inmiddels 35-jarige middenvelder van Real Madrid verliet Dinamo Zagreb uiteindelijk in 2008 voor Tottenham, dat 22,5 miljoen euro neertelde. In 2017 werd duidelijk dat Zdravko Mamic, voormalig voorzitter van Dinamo Zagreb, zich had verrijkt met transfers van spelers naar het buitenland, onder wie Modric.

Modric bevestigde tijdens de fraudezaak tegen Mamic dat er inderdaad een persoonlijk contract bestond met de voormalig voorzitter van Dinamo Zagreb, die uiteindelijk werd veroordeeld voor fraude bij de transfers van Modric naar Tottenham en Dejan Lovren naar Olympique Lyon. “Modric heeft alle verwachtingen waargemaakt, maar dan ook alles. Dat enorme talent dat wij toen al in hem zagen. En hij wilde ook graag naar Ajax”, zegt Ten Cate. “Ondanks dat Ajax toen internationaal niet zo sterk was, heeft het toch altijd een grote naam.”

Ten Cate liep Modric in 2017 nog tegen het lijf, toen hij met Al-Jazira de halve finale van het WK voor clubteams bereikte en daarin tegen Real Madrid speelde. “Voor die wedstrijd kwam Modric naar me toe en gaf me een hand. 'Hey coach, how are you?' zei hij. 'Ik ben je niet vergeten'. En na afloop hebben we een gesprekje gehad en zei hij: 'Weet je nog dat je me toen in Zagreb vroeg om voor Ajax te komen spelen? Nog bedankt daarvoor. Het is jammer dat dat toen niet gebeurd is, ik heb een andere keuze gemaakt’.”