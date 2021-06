Supporters Barcelona zijn vernietigend over nieuw Champions League-shirt

Vrijdag, 18 juni 2021 om 14:07 • Dominic Mostert

Barcelona lijkt volgend seizoen een speciaal thuisshirt te introduceren voor Champions League-wedstrijden. Zowel Mundo Deportivo als Footy Headlines publiceert vrijdagochtend foto's van het nieuwe shirt, dat vooralsnog negatief wordt ontvangen in Spanje. De traditionele banen op het shirt van Barcelona zijn op revolutionaire wijze aangepast in het nieuwe ontwerp.

Op de volledige voor- en achterkant van het shirt worden bezienswaardigheden uit diverse stadsdelen van Barcelona afgebeeld. Het gaat om contouren van de stadsdelen Les Corts, Sant Antoni, Sants, El Raval, Poble Sec en Gràcia. Ook trainingscomplex La Masia is afgebeeld op het shirt. Kledingsponsor Nike trok de buurten in en vroeg bewoners om tekeningen te maken om hun eigen buurt af te delen. Aan de hand van die ideeën werd het shirt ontworpen.

Voorlopig wordt niet enthousiast gereageerd op het ontwerp. De grote regionale sportkrant Mundo Deportivo vroeg lezers wat ze van het ontwerp vinden en 74,5 procent geeft aan het shirt 'niets' te vinden'. 4 procent vindt het shirt 'een beetje' mooi, 2,4 procent is onverschillig, 3,4 procent vindt het shirt 'vrij' mooi en 15,7 procent is erg enthousiast. In het seizoen 1993/94 had Barcelona voor het laatst een speciaal thuisshirt voor de Champions League. De club, toen nog onder leiding van Johan Cruijff, droeg destijds speciale shirts van Kappa.