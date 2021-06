De Roon: ‘Ik heb na afloop wat mooie woorden gesproken in de kleedkamer’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 13:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:19

Marten de Roon is trots op het bereiken van 25 interlands in dienst van Oranje. De middenvelder stond donderdag 73 minuten op het veld tegen Oostenrijk (2-0 zege) en nam na afloop het woord in de kleedkamer. "Ik heb na afloop wel een paar mooie woorden gesproken in de kleedkamer", geeft hij aan. "Dat ik heel trots ben op die 25 caps en vooral omdat ik de 25ste tijdens het EK mocht spelen én doordat ik het heb bereikt met deze groep."

De Roon debuteerde in november 2016 onder bondscoach Danny Blind in het Nederlands elftal. Hij verving Bart Ramselaar in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (1-3 zege), maar kwam in het restant van die kwalificatiecyclus niet meer in actie. Met name vanaf maart 2018 groeide De Roon uit tot een vaste waarde bij Oranje. Hij maakt deel uit van het Oranje dat zich na twee gemiste toernooien weer kwalificeerde voor een eindronde. "Dat was het begin met The New Wave", vertelt De Roon vrijdag tijdens een persmoment.

"Daarna hebben we als groep steeds grote stappen gezet. Het voelt als een voorrecht hiervan deel uit te maken. Als ik kijk hoe we met elkaar omgaan, de manier waarop we werken, hoe nieuwe spelers worden opgevangen; ik vind dat heel mooi", aldus De Roon, die zijn mijlpaal van 25 interlands met een knipoog relativeert. "Je zou kunnen zeggen: als De Roon het kan, kan iedereen het." Het is de vraag of De Roon maandag tegen Noord-Macedonië interland nummer 26 zal spelen: Oranje is al groepshoofd en mogelijk voert Frank de Boer rotaties door.

Een bijkomend nadeel voor De Roon is dat hij op scherp staat. De middenvelder pakte tegen Oostenrijk zijn eerste gele kaart van het toernooi; bij een kaart tegen Noord-Macedonië is hij geschorst voor de achtste finale. De Roon geeft aan dat De Boer degene is die beslist of hij maandag in actie komt. "Het is wel zo dat ik met geel op zak iets anders speel. Dan moet je echt oppassen. Tegelijk, en daarover had ik het nog met Matthijs (de Ligt, red.): het zorgt ook dat je scherp bent, alert. Dan stap je misschien minder snel in bijvoorbeeld."

De Roon betwijfelt os het een goed idee is om het elftal volledig om te gooien. "Ruud van Nistelrooij (assistent-bondscoach, red.) vertelde dat hij twee keer met Oranje makkelijk door de groep kwam tijdens een eindronde en dat er in de laatste wedstrijd toen veel gewisseld werd. De volgende ronde lagen ze eruit. Ik vind dat je best wat kunt wisselen, dat hoeft toch niet iedereen te zijn? Het belangrijkste is dat de instelling wel hetzelfde is als tijdens de eerste twee wedstrijden."